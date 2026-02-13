깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (2/13)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
우량 소프트웨어주 매수 기회? JP모간의 AI 내성 종목 19선
"오라클, 'AI 주문 전량 소실' 시나리오에도 낙폭 12% 불과"
AI발 소프트웨어의 종말? 바클레이스가 짚은 3가지 오판과 모순
"기술주 성장 열쇠, 실물자산이 쥐었다...올드이코노미의 부활"
[AI의 종목 이야기] 소프트뱅크의 日 결제 앱 페이페이, 미국 상장 신청
[AI의 종목 이야기] 에어비앤비 매출 전망 서프라이즈, 시간 외 6% 급등
[AI의 종목 이야기] 인스타카트 시간 외 16% 급등, 가이던스 '서프라이즈'
[AI의 종목 이야기] 리비안 시간 외 17% 급등, 적자폭 예상보다 작아
GAAP 흑자와 52주 최저치 'Z' ① 실적 이정표에도 외면, 왜
[AI의 종목 이야기] 룰루레몬, 또 '비치는 레깅스' 논란
[AI의 종목 이야기] 태국 방착, 2.7억달러에 셰브론 홍콩 유류 사업 인수
[AI의 종목 이야기] 데이원, 최대 200억달러 노리는 美 IPO 추진
[AI의 종목 이야기] 텐센트 'AI 경쟁 낙오' 시총 1730억달러 증발
[AI의 종목 이야기] 엔비디아, 38억달러 정크본드로 짓는 데이터센터 임차
패스틀리 ① AI 트래픽 급증 힘입어 주가 72% 폭등
[AI의 종목 이야기] 오픈AI 연계 종목들, 반등 가능성에 재조명
[AI의 종목 이야기] 네비우스 "GPU와 데이터센터 투자 확대에 자본지출 급증"
[AI의 종목 이야기] 지브라 20% 급등...낙관적 2026년 전망과 자사주 매입 계획