최태원 회장 "관세 협상 지켜본 후 대미 투자 결정할 수 밖에"

"올해 SK하이닉스 영업이익 1000억달러 넘을 가능성도"

"AI가 전 세계 산업구조를 완전히 바꿔"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 SK그룹 회장은 미국의 상호관세 위법 판결 및 대미 투자와 관련 "이야기가 어디로 가는지를 다 본 후 결정해야 할 수밖에 없는 상황"이라고 밝혔다.

최 회장은 20일(현지 시간) 워싱턴DC에서 열린 최종현학술원 주최 '트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD) 2026' 행사장에서 기자들과 만나 "판결문을 보고 난 뒤, 말씀드릴 게 있는지 보겠다"며 이같이 언급했다.

최 회장은 "협상이 어떻게 진행되는지 봐야 할 것 같고, 제가 미리 언급할 입장이 아니다"라면서 "한국은 원팀이 돼 이런 문제들을 잘 소화할 수 있게 하는 게 중요한 것 같다"라고 말했다.

SK하이닉스의 추가 대미 투자는 관세와 관련 협상이 어느 정도 윤곽을 보여야 결정이 가능하고, 한국 정부와 기업이 한 팀으로 움직여야 한다는 의미로 풀이된다.

최태원 SK회장 겸 최종현학술원 이사장이 20일 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 열린 'TPD 2026' 행사에서 환영사를 하고 있다. [사진=SK]

최 회장은 '트랜스 퍼시픽 다이얼로그(Trans-Pacific Dialogue) 2026' 행사 환영사를 통해 "지금 우리가 맞이한 변화는 단순한 도전이 아니라, 우리 모두의 생존을 좌우하는 구조적 현실"이라며 "이 전환기에 한·미·일 3국이 어떻게 협력하느냐가 앞으로의 질서를 결정할 것"이라고 말했다.

최종현학술원이 주최하는 TPD는 한미일 전·현직 고위 관료와 세계적 석학, 싱크탱크, 재계 인사들이 모여 동북아와 태평양 지역의 국제 현안을 논의하고 경제·안보 협력 해법을 모색하는 집단 지성 플랫폼으로, 2021년 시작돼 올해 5회째를 맞았다.

최 회장은 "우리는 변화의 속도가 빠르고 불확실성이 높은 '뉴노멀(New Normal)' 시대를 지나고 있다"며 대전환을 이끄는 핵심 동력으로 'AI'를 지목했다. 최 회장은 "신기술은 새로운 해결책이 될 수도 있지만 동시에 모든 것을 무너뜨릴 수 있는 거대한 변동성을 동반한다"면서 "AI가 전 세계의 산업 구조를 근본적으로 재편하고 있다"고 역설했다.

한편 최 회장은 "올해 SK하이닉스의 영업이익이 1000억달러(약 144조8500억원)를 넘을 가능성이 있다"고 전망했다.

최 회장은 "지난해 우리는 반도체 업체(하이닉스)의 올해 영업이익을 500억달러 이상으로 전망했다. 그것이 지난해 12월의 전망이었다"며 "1월 들어서는 700억달러를 넘을 수도 있다는 새로운 전망을 세웠다. 그런데 오늘 다시 새로운 전망을 요구했더니 1000억달러라고 하더라. 좋은 소식이다"라고 말했다.

그러나 그는 동시에 변동성이 극심한 만큼 장밋빛 전망에만 기대어서는 안 된다고 강조했다. 최 회장은 "반대로 1000억달러 손실이 될 수도 있다. 변동성이 매우 크다"며 "신기술은 하나의 해결책이 될 수도 있지만 동시에 모든 것을 없애버릴 수도 있다"고 말했다.

