'방사성 폐기물' 처리 해법 찾기 시작…고준위 관리위 첫 공식 회의

23일 제1회 위원회 회의 개최

관리시설 유치 희망 지자체 모집

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 고준위 방사성폐기물 관리체계 구축을 위한 첫 공식 논의에 착수했다.

고준위방사성폐기물관리위원회(고준위위원회)는 오는 23일 서울 중구 포스트타워에서 제1회 위원회 회의를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 회의는 지난해 9월 '고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법'에 따라 위원회가 출범한 이후 처음 열리는 공식 회의다.

경북 울진의 신한울원자력발전소 전경 [사진=뉴스핌DB] 2026.02.20 aaa22@newspim.com

이날 회의에서는 위원회의 세부 운영 규칙인 운영세칙안을 의결하고, 올해 위원회 업무계획 및 부지적합성 조사계획안, 위원회 정책 추진 방향 등을 중점적으로 논의한다.

위원회 업무계획에는 ▲제3차 고준위 방사성폐기물관리 기본계획 수립 ▲고준위 방사성폐기물 관리시설 부지 선정 ▲관리시설 유치지역 등 지원방안 마련 ▲한국형 고준위 방사성폐기물 처분 기술 확보 추진 등이 주요 과제로 포함됐다.

부지 선정은 부적합 지역을 우선 배제하고 입지 여건이 양호한 지역을 사전 조사해 그 결과를 투명하게 공개할 예정이다.

내년에는 부적합 지역을 제외한 지자체를 대상으로 부지 공모 절차를 진행할 계획이다.

관리시설 유치를 희망하는 지자체는 주민 의견 확인과 지방의회 동의 등의 절차를 거쳐 공모에 신청할 수 있다.

위원회는 지자체가 신청한 부지에 대해 지질 안전성, 법적 절차 준수 여부 등을 평가한다. 이후 ▲기본조사 ▲심층조사 ▲주민투표 등을 거쳐 관리시설 부지를 최종 선정할 예정이다.

김현권 고준위위원회 위원장은 "이번 첫 회의 개최는 우리 세대가 반드시 해결해야 할 국가적 책무를 이행하는 역사적인 출발점"이라며 "앞으로 과학적 근거와 국민적 신뢰, 소통을 바탕으로 고준위 방사성폐기물 관리 정책이 차질 없이 추진될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

