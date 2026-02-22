'강풍특보' 경북동해안, 최대 순간풍속 25m 강풍...현재까지 피해 없어

22일 오전 11시, 경북앞바다 '풍랑특보' 발효...조업·항해선박 '유의'

[울진·영덕·울릉=뉴스핌] 남효선 기자 = '강풍특보'가 발효된 경북동해안과 북동산지, 울릉·독도를 중심으로 최대 순간풍속 초속 25m의 강한 바람이 불고 있는 가운데, 울진과 영덕, 울릉지역에서 현재까지 강풍에 따른 피해 신고나 사고는 없는 것으로 파악됐다.

22일 오전 11시 현재 울진과 영덕 등 경북동해안과 경북북동산지, 울릉·독도를 중심으로 순간풍속 70km/h(20m/s) 안팎(산지 90km/h(25m/s)의 강한 바람이 불고 있다.

22일 오후 9시 이후 특보 발효 현황[그래픽=기상청] 2026.02.22 nulcheon@newspim.com

이들 지역에는 이날 오전 9시를 기해 강풍주의보가 발효됐다.

또 동해남부앞바다(경북남부앞바다(평수구역 제외), 경북북부앞바다)에 바람이 30~50km/h(8~14m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5m 안팎으로 일고 있다. 이들 해역에는 22일 오전 11시를 기해 풍랑특보가 내려졌다.

기상청은 '강풍특보'가 발표된 경북동해안과 경북북동산지, 울릉·독도는 이튿날인 23일 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 안팎(산지 90km/h(25m/s) 안팎)으로 매우 강하게 불겠고, 대구와 그 밖의 경북 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 이상(산지 70km/h(20m/s) 이상)으로 강하게 불겠다며 △간판, 비닐하우스 등 실외 설치 시설물 점검 철저 △현수막, 나뭇가지 등 낙하물과 쓰러지거나 부러진 나무에 의한 보행자와 교통안전 각별히 유의 △항공기 운항 사전 정보 확인 등을 당부했다.

기상청은 또 풍랑특보가 발표된 경북남·북부앞바다는 이튿날인 23일 오전까지 바람이 30~55km/h(8~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.0~3.0m로 높게 일겠다며 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의할 것을 당부했다.

울진군은 재난문자를 통해 '건조·강풍특보' 발령을 공지하고 "강한 바람과 장기적인 건조 현상에 따른 시설물 관리와 산불 등 각종 화재 예방에 철저를 기해줄 것"을 주문했다.

