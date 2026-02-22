"행정도시 넘어 행정수도로"...이춘희 세종시장 예비후보, 출판기념회 개최

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 21일 오후 세종시 집현동 공동캠퍼스 도서관 1층에서 저서 '세종시, 대한민국의 중심이 되다' 출판기념회를 개최했다.
이날 행사에는 시민과 지지자 등 1000여 명이 참석했다. 준비된 책 1000부는 행사 시작 전 전량 판매돼 눈길을 끌었다.
이날 출판기념회는 조민경 아나운서의 사회로 김준식 칼럼니스트와 권현정 독자(세종시민)가 참여한 대담 형식으로 진행됐다. 이들은 세종시 20년의 역사와 현재, 그리고 향후 발전 방향을 주제로 진지하면서도 유쾌한 대화를 이어갔다.
이 예비후보는 2003년 노무현 정부 당시 신행정수도건설추진지원단장을 시작으로 초대 행정도시건설청장, 건설교통부 차관, 제2·3대 세종시장 등을 역임하며 세종시 건설 과정에서 겪은 경험과 소회를 소개해 참석자들의 관심을 모았다.
이와 함께 세종시의 도시적 특징과 철학, 행정수도로서의 의미도 설명했다.
이날 이춘희 예비후보는 도시건설 전문가로서 세종시가 '행정도시'를 넘어 '행정수도'로 발전하기 위한 비전과 과제를 제시해 큰 호응을 얻었다.
