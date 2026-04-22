삼성화재, 업계 최초 토스에 '브랜드 단독관' 오픈

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 모바일 금융 플랫폼 토스에 보험업계 최초로 '삼성화재 브랜드 단독관'을 오픈했다고 22일 밝혔다.

이번 단독관은 토스 앱 내에 삼성화재만의 전용 공간을 마련한 것이 특징이다.

다양한 보험상품을 한눈에 확인하고 간편하게 탐색할 수 있도록 구성했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 모바일 금융 플랫폼 토스에 보험업계 최초로 '삼성화재 브랜드 단독관'을 오픈했다고 22일 밝혔다.[사진=삼성화재] 2026.04.22 yunyun@newspim.com

고객은 토스 앱 내에서 별도의 이동 없이 상품을 확인한 후, 삼성화재 다이렉트 채널로 연계해 가입할 수 있다.

특히 단독관에서는 고객이 기존에 가입한 보험을 점검하고 보장 현황을 분석할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 통해 고객은 스스로 부족한 보장내역을 파악하고, 개인별 상황에 맞는 상품을 추천 받을 수 있어 상품 선택의 번거로움을 최소화할 수 있다.

또한 삼성화재는 단독관 오픈을 기념해 '지하철 지연 보험' 무료 가입 혜택을 제공한다. 해당 상품은 수도권 지하철 이용 중 일정 시간 이상 지연이 발생할 경우에 이용한 대체 교통비용을 보장하는 생활 밀착형 보험이다.

이와 함께 건강보험, 암보험, 운전자보험, 해외여행보험 등 라이프 스타일에 맞춘 폭넓은 상품 라인업을 제공해 고객의 선택 폭을 넓혔다.

삼성화재는 이번 협업을 통해 금융 플랫폼 이용자 중 보험에 대한 관심과 니즈가 있는 고객에게 보다 효과적으로 다가갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 토스 이용 환경 내에서 자연스럽게 보험 정보를 접하고 비교·선택할 수 있어 고객 경험 측면에서도 의미 있는 시도가 될 것으로 보고 있다.

삼성화재 관계자는 "토스와의 협업을 통해 고객이 일상 속에서 더욱 쉽고 빠르게 보험을 접할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 디지털 기반의 맞춤형 보험 서비스를 지속적으로 강화해 고객에게 차별화된 가치를 제공할 예정이다"고 말했다.

'삼성화재 브랜드 단독관'과 관련한 자세한 내용은 토스 앱 내 '보험' 메뉴에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com