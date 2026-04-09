삼성화재, 가톨릭 의료기관과 헬스케어 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재가 8일 가톨릭대 옴니버스 파크에서 가톨릭중앙의료원·산학협력단과 MOU 체결했다.
- 환자 퇴원 후 건강관리·일상 회복 지원 헬스케어 모델 구축한다.
- 의료기관 협력 확대해 보험 경쟁력 강화와 사회적 가치 창출한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 가톨릭중앙의료원 및 가톨릭대학교 산학협력단과 중장기 헬스케어 협력 모델 구축을 위한 3자간 공동업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 삼성화재와 가톨릭중앙의료원의 연구 인프라 연계를 기반으로 환자의 병원 치료 이후 건강관리 및 일상 회복을 지원하는 헬스케어 협력 체계를 구축하기 위해 추진됐다.
지난 8일 가톨릭대학교 옴니버스 파크에서 열린 협약식에는 삼성화재 이문화 대표이사와 가톨릭중앙의료원 민창기 원장, 가톨릭대학교 산학협력단 김완욱 단장 등이 참석했다.
삼성화재는 이번 협약을 통해 가톨릭중앙의료원의 연구 역량을 바탕으로 퇴원 이후 일상 복귀까지 이어지는 '회복의 연속성'을 관리하는 선도 모델을 공동 연구할 계획이다.
이를 통해 고객이 체감할 수 있는 건강 회복 서비스를 개발하고, 연구 과정에서 확보되는 의학적 통계지표는 보험 경쟁력 강화를 위한 핵심 자산으로 활용해 건강보험의 차별화 된 가치를 제고할 예정이다.
한편 삼성화재는 의료기관과의 협력을 지속 확대해왔다. 2024년 6월 삼성서울병원과 공동 설립한 '암환자삶의질연구소'를 통해 암 생존자의 일상 복귀 지원 모델을 연구 중이며, 이는 치료 과정 전반을 단계적으로 지원하는 '암뇌심케어플러스' 등 서비스 개발로 이어졌다. 이와 함께 인구 특성별 비의료 서비스 발굴, 암환자 대상 재무 점검 서비스 실증 등 다양한 협업도 추진하고 있다.
또한 지난 3월에는 강북삼성병원과 업무 협약을 체결하고 만성질환 예방·관리 솔루션을 공동 개발 중이다. 비만관리 서비스 모델에 대한 특허를 공동 출원했으며, 향후 건강검진 데이터를 기반으로 의학적 신뢰도를 높인 관리 모델을 구축할 계획이다.
나아가 삼성화재는 의료기관의 전문성을 보험에 접목해 질병의 악화 및 재발을 예방하고, 공공 의료비 부담 완화 등 사회적 가치 창출에도 기여할 방침이다.
삼성화재 관계자는 "의료기관과의 파트너십은 보험이 고객의 삶 전반을 돌보는 케어 파트너로 진화하기 위한 필수 과정"이라며 "앞으로도 건강보험의 가치를 높이고 고객에게 '건강에 대한 안심'과 실질적이고 차별적인 가치를 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com