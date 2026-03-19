삼성화재, "정기검진으로 조기발견, 암 치료 부담 감소"

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 삼성화재는 이달 21일 암예방의 날을 맞아 자사의 '건강정보 통합플랫폼(이하 건강DB)'을 활용한 암 관련 분석 결과를 19일 밝혔다.

국가암등록통계(2023년 기준)에 따르면 전체 인구 10만명당 암 발생자 수는 2020년 489.5명에서 2023년 564.3명으로 증가했다. 신규 암 환자의 50.4%가 65세 이상으로 나타났다.

삼성화재 건강DB 분석에서도 유사한 흐름이 확인됐다. 전체 인구 10만명당 암 발생자는 2020년 424.5명에서 2025년 576.7명으로 증가했으며, 신규 환자 중 65세 이상 비중은 29.7%로 나타나 점차 상승하고 있다.

반면 생존율은 개선 추세다. 국가 통계상 암 환자의 5년 상대생존율은 2001~2005년 54.2%에서 2019~2023년 73.7%로 상승했다. 건강DB 분석에서도 암 진단 후 5년 이상 생존한 고객 비중이 2015년 84.8%에서 2021년 85.4%로 소폭 증가했다.

[사진=삼성화재]

질환별로 보면 대장암 환자는 2015년부터 2023년까지 연평균 2.2% 증가했다. 건강DB 분석 결과 대장용종 치료 이력이 있는 고객의 경우 대장암 진단 후 평균 의료비가 593만원으로, 치료 이력이 없는 고객(921만원)보다 약 328만원 낮았다. 병원 내원일수도 평균 26일로 절반 수준에 그쳤다.

전립선암 증가세도 두드러졌다. 국가 통계에서 처음으로 남성암 발생 1위를 기록했으며, 2015~2023년 환자 수는 연평균 10.2% 증가했다. 삼성화재 분석에서도 전립선암 순위는 2019년 6위에서 2023년 3위로 상승했으며, 2025년에는 1위로 올라설 것으로 전망됐다.

이번 분석을 담당한 삼성화재 장기미래가치연구소는 "건강DB 분석 결과 고령화로 암 발생률은 증가하고 있지만 정기검진을 통해 조기에 발견할 경우 삶의 질뿐 아니라 의료비 부담도 줄일 수 있는 것으로 확인됐다"며 "앞으로도 고객 중심의 연구를 바탕으로 국민의 건강한 삶에 기여한다는 업의 본질에 충실하겠다"고 밝혔다.

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