삼성화재, 항공기 지연 '지수형 보장' 확대

귀국·경유편까지 적용…업계 유일 해외여행 전 여정 보장

지연 시간 기준 정액 지급, 증빙 없이 최대 20만원

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 삼성화재는 16일 해외여행보험의 항공기 지연·결항 '지수형' 보장 범위를 기존 출국편에서 귀국편과 경유편까지 확대했다고 밝혔다.

삼성화재는 지난해 2월 업계 최초로 국내 항공기의 지연·결항을 보장하는 지수형 특약을 출시한 데 이어, 이번에는 보장 범위를 귀국편과 경유편까지 확대한 '항공기 지연·결항 보상 특약'을 새롭게 선보였다. 해외여행 전체 여정에서 지수형 방식의 항공지연 보장을 제공하는 보험사는 업계에서 삼성화재가 유일하다.

[사진=삼성화재]

'지수형' 보상은 항공기 지연 시간을 기준으로 보험금을 지급하는 방식이다. 기존 '실손형' 담보는 지연으로 발생한 식비나 숙박비 등의 영수증을 제출해야 했지만, 지수형 담보는 별도의 비용 증빙 없이 지연 증명서만으로 보상이 가능하다.

보상은 항공기가 2시간 이상 지연되거나 결항될 경우 정액으로 지급된다. 지연 시간에 따른 비용 발생 규모를 고려해 차등 지급하며 6시간 이상 지연되거나 결항 시 최대 20만원까지 보장한다.

삼성화재 관계자는 "해외여행보험에서 지수형 항공기 지연 보장을 업계 최초로 도입한 이후 고객의 보상 절차 편의성을 높이는 데 중점을 두고 있다"며 "앞으로도 디지털 기반의 간편한 보상 서비스를 통해 고객 경험을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com