하늘길 이용 100만대 시대 열렸다… 국제선 급증에 '사상 최대'

2019년 대비 20% 늘어
국제선 9.4% 증가…국내선은 소폭 감소
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 항공교통 관리 역량을 강화한 가운데 지난해 항공교통량이 사상 최대치를 기록했다.
19일 국토교통부가 지난 한 해 한국 하늘길을 이용한 항공교통량을 집계한 결과, 전년 대비 6.8% 증가한 총 101만여 대(하루 평균 2778대)로 집계됐다. 연간 100만 대를 돌파한 것은 처음으로, 하루 평균 2778대의 항공기가 우리나라 하늘을 오간 셈이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전 최고치였던 2019년(84만여대)을 약 20% 상회하는 수준이다.
국제선 교통량의 뚜렷한 회복과 확대가 주요 원인으로 분석됐다. 국제선 항공교통량은 전년 대비 9.4% 증가한 하루 평균 2160대를 기록했다. 이 중 중·단거리인 동남아·남중국 노선이 전체 국제선의 약 52%를 차지했다.
영공을 통과하는 국제 통과비행은 전년 대비 21.0% 늘었다. 한국이 동북아 핵심 항공 허브로서 차지하는 전략적 중요성이 더욱 강화되고 있음을 보여준다. 국제선 일평균 교통량은 ▲2021년 556대 ▲2022년 757대 ▲2023년 1495대 ▲2024년 1974대 ▲2025년 2160대로 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
국내선 항공교통량은 전년 대비 1.6% 감소한 하루 평균 617대였다. 해외여행 수요 증가에 따른 결과로 완만한 조정 국면에 들어섰다.
주요 공항별로는 인천공항이 일평균 1193대(전년 대비 2.8% 증가)로 가장 많은 교통량을 기록했다. 제주공항 487대(0.4% 감소), 김포공항 390대(0.2% 감소)를 각각 기록했다.
유경수 국토부 항공안전정책관은 "글로벌 항공수요가 중장기적으로 성장할 것이라는 전망 속에서 항공교통의 안정적 증가는 물류·관광·수출입 등 산업 전반과 국가 경제 활력 제고의 핵심 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 항공교통 흐름을 면밀히 모니터링하고, 국민이 안전하고 효율적으로 하늘길을 이용할 수 있도록 항공교통 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.
