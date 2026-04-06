삼성화재, 365일 24시간 '실시간 보상' 시스템 가동

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 삼성화재가 실손보험 청구 전산화를 기반으로 365일 24시간 실시간 보상 체계를 구축했다고 6일 밝혔다.

이번 시스템 고도화를 통해 기존 수 시간에서 수일씩 걸리던 보험금 지급 소요 시간은 평균 10분 이내로 단축됐다. 실손보험 청구 전산화 플랫폼 '실손24'를 통해 접수된 삼성화재 청구 건은 별도 심사가 필요 없는 경우 자동 심사 및 신속 지급이 가능하다.

해당 과정은 사고 정보 입력을 자동화하고 진료·약제 정보를 실시간으로 분석해 사전 설정된 기준에 따라 심사 결과를 산출하도록 했다. 이를 통해 지급 속도를 높이는 동시에 오류 지급 가능성을 줄였다.

[사진=삼성화재]

삼성화재는 지난 1월 삼성금융 통합 플랫폼 '모니모'와 실손24를 연계해 서류 제출 없는 간편 청구 환경을 마련했다. 현재 실손24를 통한 청구는 전체의 약 5% 수준이나 자동 보상 체계를 통해 월평균 약 2만 7000건이 청구 즉시 지급되고 있다,

다만 시스템 활성화를 위해서는 요양기관과 전자진료기록(EMR) 업체의 참여 확대가 과제로 남아 있다. 현재 실손24의 요양기관 연계율은 약 28% 수준이다

삼성화재 관계자는 "고객이 체감하는 보험의 가치는 빠른 보상에서 시작된다"며 "초고속 자동 보상 체계를 지속 고도화해 보다 신속하고 간편한 보험금 지급 서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com