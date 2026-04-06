삼성화재, 365일 24시간 '실시간 보상' 시스템 가동

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 삼성화재가 실손보험 청구 전산화를 기반으로 365일 24시간 실시간 보상 체계를 구축했다고 6일 밝혔다.
이번 시스템 고도화를 통해 기존 수 시간에서 수일씩 걸리던 보험금 지급 소요 시간은 평균 10분 이내로 단축됐다. 실손보험 청구 전산화 플랫폼 '실손24'를 통해 접수된 삼성화재 청구 건은 별도 심사가 필요 없는 경우 자동 심사 및 신속 지급이 가능하다.
해당 과정은 사고 정보 입력을 자동화하고 진료·약제 정보를 실시간으로 분석해 사전 설정된 기준에 따라 심사 결과를 산출하도록 했다. 이를 통해 지급 속도를 높이는 동시에 오류 지급 가능성을 줄였다.
삼성화재는 지난 1월 삼성금융 통합 플랫폼 '모니모'와 실손24를 연계해 서류 제출 없는 간편 청구 환경을 마련했다. 현재 실손24를 통한 청구는 전체의 약 5% 수준이나 자동 보상 체계를 통해 월평균 약 2만 7000건이 청구 즉시 지급되고 있다,
다만 시스템 활성화를 위해서는 요양기관과 전자진료기록(EMR) 업체의 참여 확대가 과제로 남아 있다. 현재 실손24의 요양기관 연계율은 약 28% 수준이다
삼성화재 관계자는 "고객이 체감하는 보험의 가치는 빠른 보상에서 시작된다"며 "초고속 자동 보상 체계를 지속 고도화해 보다 신속하고 간편한 보험금 지급 서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.
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