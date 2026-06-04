[세종25시] 지방선거 후 세종 관가 '미묘한 온도차'…물밑에선 지역 현안 점검

새 지방정부 출범 앞두고 현안 협의 '주시'

예산철 맞물려 지역 국비 요구 가능성 '검토'

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 6·3 전국동시지방선거 이후 세종 관가의 표정이 이채롭습니다. "선거 결과에 따른 부처 차원의 별도 입장은 없다"는 것이 공식 입장이지만, 새 지방정부 출범 이후 지역 현안과 예산 요구가 어떻게 이어질지를 두고 부처별로 미묘한 온도차도 감지됩니다.

중앙부처 업무가 선거 결과에 따라 곧바로 달라지는 것은 아니라는 데에는 이견이 없습니다. 다만 새 단체장들이 내건 지역 공약이 국비 요구나 제도 개선 과제로 중앙부처에 올라올 경우, 예산과 정책 협의 과정에서 적지 않은 후속 논의가 불가피하다는 점에서 관가 내부도 조심스럽게 상황을 살피는 분위기입니다.

행정안전부는 선거 결과 자체보다 민선 9기 지방정부의 안정적 출범 지원에 무게를 두고 있습니다. 여야 구도와 관계없이 새 지방정부가 법과 절차에 따라 출범할 수 있도록 돕는 것이 행안부의 역할이라는 설명입니다.

행안부 관계자 A 씨는 "선거 결과를 공무원이 평가하거나 예측하는 것은 적절하지 않다"며 "단체장이 바뀌었다고 해서 행안부의 역할이 바뀌는 것은 아니다"라고 말했습니다.

행안부는 새 지방정부 인수위원회 운영 매뉴얼을 안내하고, 차관 주재 영상회의를 통해 부단체장들에게 지방행정 안정화를 당부했습니다. A 씨는 "새 지방정부가 안정적으로 출범하고 주민을 위해 일할 수 있도록 행·재정적으로 지원하는 것이 행안부가 해야 할 일"이라고 설명했습니다.

다만 여당 소속 광역단체장이 다수 배출된 점을 두고 중앙정부와 지방정부 간 정책 협의가 이전보다 속도를 낼 수 있다는 기대도 나옵니다. 또 다른 행안부 관계자 B씨는 "결국 중앙정부와 지자체의 정책 방향이 맞아야 현안 협의도 수월해진다"며 "지역 사업도 추진 과정에서 힘을 받을 가능성이 있다"고 말했습니다.

재정경제부의 분위기도 크게 다르지 않습니다. 지방선거 결과에 대해 중앙부처가 별도 반응을 내거나 정책 방향을 즉각 수정하는 일은 많지 않다는 반응입니다.

재경부 관계자 C 씨는 "지방선거 결과에 대해 정부 부처가 별도 입장을 낼 일은 많지 않다"며 "내부적으로도 특별한 변화나 반응은 없는 것으로 안다"고 말했습니다.

[AI일러스트=오종원 기자]

다만 예산을 다루는 기획예산처에서는 조금 다른 분위기도 감지됩니다. 선거 결과가 당장 예산 편성 방향을 바꾸지는 않지만, 새 지자체장들이 지역 숙원사업을 들고 중앙부처를 찾을 가능성은 있기 때문입니다.

기획처 관계자 D 씨는 "예산실 업무가 선거 결과에 크게 흔들리는 것은 아니지만, 새 지자체장 입장에서는 첫 현안 사업을 중앙정부에 설명하려는 수요가 있을 수 있다"고 말했습니다.

여당 소속 지자체장이 다수 배출된 만큼 중앙정부와 지방정부 간 소통이 이전보다 원활해질 수 있다는 관측도 있습니다. D 씨는 "정부·여당과 같은 당 소속 지자체장이라면 지역 현안을 더 편하게 건의할 수는 있을 것"이라면서도 "받아주는 것과 실제 예산에 반영하는 것은 별개이고, 예산실은 결국 사업의 필요성과 논리로 검토한다"고 했습니다.

예산 편성 과정에서는 통상 8월 전후 주요 시도지사 면담이나 지역 현안 설명이 이어집니다. 이 과정에서 지역별 우선순위 사업이 중앙정부에 전달되고, 정부안에 반영할 수 있는지 검토하는 절차가 진행됩니다.

기획처 관계자 E 씨는 "새로 들어온 지자체장 입장에서는 초기에 지역 현안을 보여주고 싶을 수 있다"며 "지방비만으로 추진하기 어려운 사업은 국비 협의를 요청할 가능성을 배제하기 어렵다"고 말했습니다.

기획처 내부의 우선 관심사는 선거 결과보다 내년도 예산 심의와 지출 효율화에 쏠려 있습니다. 추가경정예산안 편성 이후 곧바로 본예산 심의가 이어지면서 예산실 내부에서는 업무 부담이 크다는 말도 나옵니다.

결국 세종 관가의 표정은 '선거 결과보다 후속 상황을 보자'에 가깝습니다. 선거는 정치권의 시간으로 끝났지만, 공약이 실제 사업이나 예산 요구로 바뀌는 순간부터는 부처의 일이 됩니다.

지방권력 재편이 중앙부처 업무에 어떤 파장을 미칠지는 단정하기 어렵습니다. 다만 예산철을 앞둔 세종 관가는 새 지방정부 출범 이후 이어질 지역 현안 협의와 공약 후속 논의를 조심스럽게 살피는 모습입니다.

jongwon3454@newspim.com