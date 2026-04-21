대전조달청, '아스콘 수급 불안' 민관공동협서 대응 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전지방조달청이 21일 아스콘 민관공동수급협의회를 열고 수급 안정을 논의했다.
- 중동 전쟁 여파로 아스팔트 수급 불안 속 긴급 공사현장 대응방안을 마련했다.
- 계약금액 조정과 우선납품 대상 선정으로 아스콘 안정 공급을 강조했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지방조달청은 21일 대전지방조달청 내 회의실에서 대전·세종·충남지역 아스팔트콘크리트 민관공동수급협의회를 열고 수급 안정을 논의했다.
협의회는 대전지방조달청을 비롯해 대전지방국토관리청, 충청남도 건설본부, 한국도로공사 등 관내 주요 수요기관 및 아스콘 업계(4개 조합)로 구성돼 있다.
이날 회의는 최근 중동지역 전쟁 여파로 원자재(아스팔트) 수급 불안이 커지고 있어 도로 포장공사의 주요 자재인 아스콘 수급상황을 점검하고 긴급 공사현장에 대한 대응방안을 마련하기 위해 마련됐다.
또 이번 회의에서 계약금액 조정 등 신속한 지원방안을 검토했으며 지역행사 연계도로, 긴급복구, 민생안전과 직결된 시설 등 우선납품 대상 공사현장을 선정해 제한된 아스콘 물량이 긴급한 현장에 우선 공급될 수 있도록 논의했다.
최병수 청장은 "도로 공사현장의 아스콘 수급상황을 지속적으로 점검하여 아스콘이 안정적으로 공급될 수 있도록 지원 방안을 적극 검토하겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com