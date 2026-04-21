경남도, 관광 스타트업 7기 20곳 선정…창업 생태계 조성

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 20일 관광 스타트업 7기 20곳과 협약을 체결했다.
- 92개 기업이 지원한 4.6대1 경쟁률로 선정했다.
- 기업당 1000만~3000만 원 사업화 자금을 지원한다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 관광 창업 생태계 확대를 위해 유망 스타트업 20곳을 선정하고 본격 지원에 착수했다.
도는 경남관광재단 관광기업지원센터 주관으로 '2026 경남관광 스타트업 7기' 최종 선정 기업 20곳과 지난 20일 협약을 체결했다고 밝혔다.
'경남관광 스타트업' 사업은 지역 기반 관광 콘텐츠 발굴과 창업 생태계 조성을 목표로 추진되며 올해로 7기를 맞았다. 이번 공모에는 92개 기업이 지원해 약 4.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 모집은 예비 창업자, 창업 3년 미만 초기 기업, 3년 이상 성장 기업 등 3개 분야로 나눠 진행됐다.
선정 기업에는 사업화 자금과 맞춤형 컨설팅, 역량 강화 프로그램, 유관기관 협력 네트워크 구축, 홍보·판로 개척 등 종합 지원이 제공된다. 사업화 자금은 기업당 최소 1000만 원에서 최대 3000만 원까지 차등 지원되며, 총 2억7000만 원 규모다. 자금은 사업 모델 구체화, 시제품 제작, 관광상품 개발, 마케팅 등에 활용된다.
이번 선정 기업들은 진주, 통영, 창원 등 경남 전역의 지역 자원을 활용한 관광 콘텐츠로 주목받고 있다. 예비 창업 분야 '해치다이닝'은 진주 전통 음식을 현대적으로 재해석한 관광 상품을 선보이며, 초기 기업 '레몬샵'은 통영 기반 체험형 프로그램을 운영한다. 성장 기업 '㈜바르고'는 K-BBQ 체험 관광 플랫폼과 관광 축제를 기획하고 있다.
김상원 관광개발국장은 "역대 최고 경쟁률을 기록하며 경남 관광창업에 대한 관심이 높아졌다"며 "선정 기업들이 지역 자원을 기반으로 실질적 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com