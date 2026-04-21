金총리 "전남광주통합특별시 산업기반 조성 및 투자 특례 구체화 적극 지원"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 총리가 21일 전남광주통합특별시 출범 준비회의를 열었다.
- 조직 자율권 보장과 산업기반 조성 특례를 구체화 지원한다.
- 행정 공백 최소화와 여수세계섬박람회 관심을 당부했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 전남광주통합특별시 출범 70여일을 앞두고 "조직의 자율권 보장과 재정 인센티브뿐만 아니라 산업기반 조성과 투자요건 개선을 위한 특례들이 실제 집행 가능한 수준까지 구체화될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 전남광주통합특별시 출범 준비상황 점검회의를 열고 "통합에 따른 민원 사무처리 체계 개편, 자치법규 정비 등 주민의 일상과 관련된 사안들도 꼼꼼하게 챙겨야 행정통합의 효과가 실질적 지역성장으로 이뤄질 수 있다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "지방선거 일정이 임박해 있는 상황에서 행정 공백과 혼선을 최소화하기 위해서는 필요한 제도정비를 차질없이 마무리하고 속도감 있게 추진해 나가야 한다"고 당부했다.
회의는 ▲행정·교육 통합을 위한 조직·인사·예산 등 개편 준비 ▲하위법령(시행령·자치법규 등) 제정 ▲민원시스템 통합 및 행정서비스 전환 등 출범 전 완료해야 할 현안의 추진 상황을 점검하기 위해 마련됐다.
김 총리는 "전남광주통합특별시 출범은 수도권 중심의 불균형 성장구조를 극복하고 대한민국의 미래성장기반을 확충하기 위한 핵심 국가과제"라며 "지역 차원에서는 행정 산업 생활권을 통합해서 주민 편익을 높이고 지속가능한 발전기반을 마련하기 위한 필수적인 선택"이라고 했다.
김 총리는 또 "무엇보다 전남 광주 두 자치단체가 지역간 이해관계를 넘어 하나의 팀으로 긴밀히 협력하고 조직과 권한 재배분까지 포함해서 출범에 필요한 주요 현안들을 신속하고 체계적으로 정리해 나아가야 한다"며 "오랜 시간 역사와 생활권 공유해온 공동체인 전남과 광주가 이번통합을 계기로 효율적인 행정 서비스를 제공하고 또 한편으로는 지역경제의 새로운 성장동력을 창출할 것으로 기대한다"고 말했다.
김 총리는 이어 9월 5일부터 두 달 동안 열리는 여수세계섬박람회를 두고 "여수세계섬박람회는 고양국제꽃박람회나 서울국제정원박람회처럼 지역이 중심이 되고 해외에서도 참여하는 국제 행사다. 전남광주통합 이후 처음으로 이 지역에서 치러지는 큰 행사로, 안팎의 기대가 높은 만큼 통합자치시의 역량을 판가름하는 시금석이 될 것"이라며 여수시와 통합시, 당선 유력후보들이 깊은 관심을 갖고 면밀하게 지켜봐 줄 것을 요청했다.
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