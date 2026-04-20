김대중 전남광주통합특별시 교육감 예비후보…특수교육 공약 발표

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장애인의 날 맞아 '장애학생 맞춤성장·자립 실현' 과제 제시

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남광주통합특별시 교육감 예비후보는 20일 장애인의 날을 맞아 '교육은 복지가 아닌 권리'라는 원칙을 담은 특수교육 공약을 발표했다.

김 예비후보는 '장애학생 맞춤성장·자립 실현'을 핵심으로 졸업 이후 자립과 사회참여까지 이어지는 특수교육 체계 전환을 추진하겠다고 밝혔다.

김대중 전남광주통합특별시교육감 예비후보. [사진=조은정 기자]

우선 전남·광주 권역에 'AI 기반 에듀테크 특수교육원'을 설립하고 특수학교(급) 신·증설을 통해 교육 수요 대응과 접근성 강화를 추진한다. 특수교육 전문 인력 확충과 함께 방학 중 돌봄 공백 해소를 위한 '장애학생 돌봄센터'도 운영할 계획이다.

또 학생별 특성과 발달 수준을 반영한 맞춤형 교육을 강화한다. 개별화 교육을 고도화하고 정서·행동 발달을 포함한 통합지원 체계를 구축한다. '장미꿈(장애학생 미래성장 꿈실현) 프로젝트'와 글로벌 특수교육 프로그램도 운영한다.

진로·직업 교육과 사회참여 연계도 확대한다. '진로·취업 원스톱 통합지원 시스템'을 구축하고 지역 기업·공공기관과 연계한 직업체험 및 의무고용 확대를 추진한다. 자립생활과 사회적응 프로그램도 병행해 졸업 이후까지 지원한다는 구상이다.

김 예비후보는 "특수교육은 국가가 보장해야 할 기본권"이라며 "장애학생이 지역사회 구성원으로 자립할 수 있도록 교육 전 과정을 책임지겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com