전남광주통합특별시 20조 재정 설계, '바란' 28일 장성서 개최

시민주권형 재정 실험 시동

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 오는 28일 장성문화예술회관에서 '전남 청책대동회 바란'을 열고 전남·광주통합특별시 출범에 따른 정부 지원금 20조 원의 활용 방안을 시·도민과 함께 논의한다.

23일 전남도에 따르면 '바란'은 시·도민이 직접 정책을 제안하고 행정과 소통하는 공개 숙의의 장으로 이번이 네 번째 행사다. 단순한 의견 수렴을 넘어 시민이 재정 설계 과정에 참여하는 전국 최초의 '시민주권형 재정 실험'으로 추진된다.

전남청책대동회 바란 홍보물. [사진=전남도] 2026.03.23 ej7648@newspim.com

행사는 분야별 전문가 발제와 사전 제안자 발표, 시민 자유토론으로 진행된다. 산업·일자리·복지·농업·문화·관광 등 주요 분야에서 재정의 우선순위와 전략을 모색하는 논의가 이뤄질 예정이다.

이번 회의는 '20조 시민공동체 포럼'의 출발점이기도 하다. 전남도는 포럼을 통해 시민 참여형 정책 결정 구조를 제도화하고, 통합특별시의 핵심 거버넌스 모델로 발전시킬 계획이다.

포럼은 전문가로 구성된 정책위원과 일반 시민으로 구성되는 시민위원으로 운영되며 전남도 누리집에서 상시 참여 신청을 받고 있다. 행사에서 제안된 의견은 도 관계 부서 검토를 거쳐 향후 20조 원 재정 활용 계획에 반영된다.

강위원 전남도 경제부지사는 "시·도민의 집단지성으로 20조 원 설계도를 함께 그리는 자리"라며 "통합특별시가 시민주권 재정의 새로운 모델이 되도록 하겠다"고 말했다.

이번 '바란'은 내외빈 축사와 마이크 독점이 없는 '3무(無)' 원칙으로 진행되며 전남도 홈페이지 공지사항 또는 기반산업과에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

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