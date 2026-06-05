휴온스글로벌 "합병은 미래 성장 위한 선택"…주주 설득 총력

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7월 3일 합병 안건 관련 임시주총 개최

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스글로벌이 휴온스와 휴온스랩의 합병을 둘러싼 주주 우려를 해소하기 위해 직접 주주들과 만났다. 회사는 이번 합병이 그룹의 미래 성장동력 확보를 위한 불가피한 선택이라고 강조하는 한편, 일반주주를 위한 주주환원 방안과 의결권 행사 방식까지 검토하겠다고 밝히며 주주 설득에 나섰다.

휴온스글로벌은 4일 경기 성남시 판교 본사에서 휴온스와 휴온스랩의 합병과 관련한 주주 간담회를 개최했다고 밝혔다.

휴온스글로벌이 4일 성남 판교 사옥에서 자회사 합병에 대해 주주들과 소통하는 간담회를 개최했다. [사진=휴온스글로벌]

이번 간담회는 휴온스글로벌 주주들을 대상으로 자회사 합병 결정 배경을 설명하고, 합병과 관련한 궁금증을 해소하기 위해 마련됐다.

이날 현장에서는 합병 비율의 적정성과 향후 그룹의 바이오 사업 성장 전략 등을 둘러싼 질의가 이어졌다. 회사 측은 관련 수치와 근거를 제시하며 주주들과 의견을 교환했다.

휴온스글로벌은 설명회를 통해 현금 창출 능력을 보유한 휴온스가 바이오 플랫폼 기술을 가진 휴온스랩을 흡수합병하는 것이 그룹 차원의 미래 성장동력을 확보하기 위한 최선의 선택이라고 강조했다.

또한 이번 합병으로 휴온스는 제약·바이오 통합 역량을 강화하고 연구개발(R&D) 비중 확대를 통해 혁신형 제약기업 약가 우대 혜택 확보에 유리한 기반을 마련할 수 있다고 설명했다. 자본잠식 상태인 휴온스랩은 안정적인 연구개발 자금을 확보해 글로벌 기술이전 추진에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대했다.

합병 가액 산정 기준과 합병 일정에 대한 질의에도 회사 측은 상세히 답변했다. 특히 휴온스글로벌은 이번 사안과 관련해 휴온스글로벌 주주들의 뜻에 따라 의사결정을 진행하겠다는 입장을 밝혔다.

회사는 이번 간담회에서 제기된 다양한 의견을 검토하고, 오는 7월 3일 열리는 임시주주총회를 통해 자회사 합병 안건에 대한 휴온스글로벌의 의결권 행사 방향을 결정할 계획이다.

이를 위해 감사위원 선임·해임 시 적용되는 방식처럼 최대주주와 특수관계인의 의결권을 제한하는 방안도 검토 중이다. 금융당국은 자회사 중복상장 문제와 관련해 이른바 '3% 룰'에 대한 최종 가이드라인을 조만간 발표할 예정이며, 휴온스글로벌은 정부 정책 기조에 맞춰 해당 가이드라인을 따르겠다는 방침이다.

일반주주를 위한 주주환원 방안도 검토되고 있다. 이날 이사회는 간담회 참석 주주들에게 원활한 소통을 위한 일반주주 대표 선출을 요청했다. 회사는 향후 주주 대표와의 협의를 통해 주주환원 계획을 마련해 공개할 예정이다.

특히 이번 흡수합병으로 휴온스글로벌이 받게 되는 합병 신주 일부를 대주주와 자사주를 제외한 일반주주에게 현물배당하는 방안도 검토 대상에 포함됐다.

환원 규모는 휴온스글로벌의 재무 상황을 고려해 결정할 예정이다. 회사는 소액주주 대표와의 간담회, 특별위원회 검토, 이사회 의결 등의 절차를 거쳐 구체적인 계획을 발표한다는 방침이다.

송수영 휴온스글로벌 대표는 "이번 주주 간담회와 임시주주총회를 통해 소수주주를 포함한 전체 주주의 뜻이 왜곡 없이 경영에 반영될 수 있도록 하겠다"며 "앞으로도 주주들의 목소리에 귀 기울이며 투명한 경영과 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com