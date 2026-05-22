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휴온스-휴온스랩 합병 후폭풍 확산…소액주주 달래기 통할까

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  • 휴온스가 18일 휴온스랩 흡수합병을 추진하자 휴온스글로벌 주주들이 주가 하락과 지주사 가치 훼손을 이유로 거세게 반발했다.
  • 주주들은 소액주주연대를 통해 금융당국·국회 등에 민원을 내고 휴온스랩 가치 산정과 편법 승계 의혹을 제기하며 합병 저지를 촉구했다.
  • 휴온스는 바이오의약품 R&D 강화와 혁신형 제약기업 도약을 위한 적정 합병이라고 맞서며 향후 주주 간담회에서 합병 비율과 시너지 근거를 설명하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SC 제형 플랫폼 기술 가치 휴온스로 귀속
휴온스글로벌 소액주주 반발, 지분 12% 결집

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스가 지주사인 휴온스글로벌의 연구개발 자회사 휴온스랩의 흡수합병을 시도하자 휴온스글로벌 주주들의 반발이 커지고 있다. 휴온스그룹은 주주 간담회를 열고 적극적인 소통에 나서겠다고 밝혔지만 주주들은 금융감독원에 민원을 제기하는 등 단체행동에 돌입한 상태다.

22일 업계에 따르면 휴온스그룹 지주사인 휴온스글로벌은 휴온스·휴온스랩의 합병 결정 이후 검토 내용을 설명하는 주주 간담회를 연다고 밝혔다. 휴온스와 휴온스랩의 합병 소식이 전해지면서 휴온스글로벌 주주들의 반발이 거세지자 급히 진화에 나선 것으로 보인다.

휴온스그룹 사옥 전경 [사진=휴온스그룹]

휴온스는 지난 18일 이사회를 열고 휴온스랩을 흡수하는 합병 계약을 맺었다. 오는 7월 임시 주주총회를 통해 합병 승인 안건을 의결할 예정이다. 합병 기일은 8월 18일이다. 휴온스와 휴온스랩의 합병 비율은 1대 0.4256893으로 휴온스는 휴온스랩 주주에게 합병신주 382만5327주를 교부하게 된다

휴온스는 합병 배경으로 바이오의약품 연구개발 역량 강화를 내세우고 있다. 기존에 개발 중인 합성의약품 파이프라인에 더해 휴온스랩의 바이오의약품 파이프라인을 확보해 미래 성장 동력을 마련하겠다는 구상이다.

휴온스랩은 인간 유래 히알루로니다제 기반 피하주사(SC) 제형 변경 플랫폼 기술 '하이디퓨즈'를 보유한 바이오 연구개발 기업이다. SC 플랫폼 기술은 최근 바이오 업계의 최대 관심사 중 하나다. IV(정맥주사)를 SC(피하주사)로 바꾸면 투약 시간을 크게 줄일 수 있고 환자 편의성도 높아지기 때문이다.

글로벌 빅파마들도 SC 플랫폼 기술 개발과 도입에 적극적으로 뛰어들고 있으며 국내에서는 해당 기술의 선두주자인 알테오젠이 MSD 키트루다SC로 조 단위 계약을 성사시키며 시장 기대치가 크게 올라간 상태다. 휴온스랩도 하이디퓨즈의 기술이전을 목표로 하고 있으며 전임상 데이터 발표에서 항체약물접합체(ADC) 제형 전환 가능성을 제시하며 기대치를 높였다.

휴온스와 휴온스랩이 합병을 추진하면 휴온스랩의 핵심 기술은 휴온스에 편입된다. 이에 휴온스글로벌 주주들은 지주사 산하에 있던 자회사가 휴온스로 합병되며, 휴온스글로벌의 기업 가치가 희석될 것을 우려하고 있다.

주주들은 합병 소식이 실제 휴온스글로벌 주가 하락에 영향을 미쳤다고 보고 있다. 실제 휴온스와 휴온스랩의 합병설이 본격적으로 돌기 시작한 지난 11일쯤 휴온스글로벌 주가는 5만3300원 수준에서 6거래일 만에 3만1750원까지 떨어진 것으로 나타났다.

이번 합병 시도가 향후 그룹의 지배구조 개편에 활용될 가능성도 거론된다. 휴온스글로벌은 휴온스랩의 지분 64%를 보유한 최대주주다. 윤성태 휴온스그룹 회장의 휴온스글로벌 지분은 42%대, 장남 윤인상 부사장의 지분은 4%대로 향후 기술이전 등이 성사될 시 높아진 휴온스랩의 가치가 휴온스글로벌에 직접 반영되면 지주사 기업가치가 상승하면서 상속 및 증여세 부담이 증가될 가능성을 배제할 수 없다는 것이다.

이에 주주들은 소액주주연대 플랫폼 액트에 결집해 금융감독원과 한국거래소, 국회 정무위원회 등에 민원을 제기하며 단체 움직임에 나서고 있다. 이날 결집된 소액주주 지분율은 11.94%에 이른다.

주주들은 "미래 성장동력을 강탈당하고 주가 폭락을 맞은 지주사 일반 주주들은 어떠한 법적 구제 수단도 받지 못하고 사각지대에 갇혔다"며 "주주 약탈형 편법 승계 합병을 막아달라"고 촉구하고 있다.

휴온스랩의 기업가치 평가 기준에 대해서도 문제를 제기하고 있다. 주주들은 "누적순손실이 314억원에 이르는 휴온스랩의 기업가치를 무려 1290억원으로 책정했다"며 "미래 가치 평가에 4~6주가 소요됨에도 불구하고 단 2주 만에 초고속으로 평가를 완료했다"고 지적했다.

반면 휴온스그룹은 합병의 적정성을 충분히 평가했다는 입장이다. 휴온스랩은 현재 매출 기반이 없는 연구개발 조직인 만큼 매년 적자 폭이 확대되고 있다. 지난해 영업손실은 약 102억원으로 전년 동기 대비 20.8% 늘어났다. 휴온스글로벌은 계열사 성장을 지원하는 지주회사로서 수입원과 보유 현금이 제한적인 만큼 사업 회사인 휴온스가 합병 대상이 되는 것이 적합하다는 주장이다.

아울러 휴온스는 의약품 생산과 개발, 인허가 등 파이프라인 개발을 위한 역량을 보유했으며 이번 합병 추진은 정부의 약가제도 개편과도 맞물려 있다는 점을 강조했다. 연구개발 비중이 높은 혁신형 제약기업과 준혁신형 제약기업에는 약가 우대 혜택이 부여된다. 휴온스는 휴온스랩 합병을 계기로 연구개발 역량을 강화해 혁신형 제약기업 인증을 추진할 계획이다.

휴온스그룹은 합병 당사회사인 휴온스와 휴온스랩과 별개로 모회사인 휴온스글로벌에서도 합병의 적정성과 주주에 미치는 영향 등에 대해 적극 검토하고 그 결과를 주주들과 공유하겠다는 방침이다.

업계 한 관계자는 "휴온스 입장에서는 SC 플랫폼이라는 미래 성장동력을 확보해 바이오 사업 확장에 나설 수 있다는 전략적 의미가 있지만, 휴온스글로벌 주주들 입장에서는 지주사가 키워온 핵심 자산 가치가 사업회사로 이동하는 구조로 받아들여질 수밖에 없다"며 "향후 회사가 합병비율 산정 근거와 사업적 시너지 효과 등을 얼마나 구체적으로 설명하느냐가 주주 설득의 관건이 될 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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