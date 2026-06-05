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2026.06.05 (금)
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[채권/외환] 美 국채금리 하락·달러 숨 고르기…중동 휴전 기대에 유가 급락

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AI 핵심 요약

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  • 미국 국채 수익률이 4일 중동 휴전 기대와 고용 둔화로 하락했고 국제유가는 3% 넘게 떨어졌다.
  • 연준 인사들은 추가 긴축 가능성을 열어둔 채 신중한 입장을 유지했고 시장은 금리 인하 대신 소폭 인상 가능성을 반영하고 있다.
  • 달러는 소폭 약세를 보인 반면 엔화는 달러당 160엔을 재시험했고 비트코인은 4개월 만의 최저 수준으로 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실업수당 청구 예상 상회하며 채권 매수세 유입
엔화 160엔 재시험…BOJ 금리인상 전망은 강화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 노동시장 둔화 신호와 중동 휴전 기대에 4일(현지시간) 하락했다. 국제유가도 3% 넘게 급락했고 달러는 최근 2개월 최고치에서 소폭 후퇴했다. 다만 일본 엔화는 달러당 160엔 수준을 다시 시험하며 일본 당국의 외환시장 개입 가능성에 대한 경계감이 이어졌다.

이날 뉴욕 채권시장에서  벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 전일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.471%를 기록했다. 미국 30년물 국채 수익률도 1.5bp 내린 4.975%를 나타냈으며, 연준 정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 3.9bp 하락한 4.045%를 기록했다.

성조기와 5달러 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

시장은 중동 정세 변화를 주목했다.

트럼프 행정부는 전날 이스라엘과 레바논이 적대 행위를 중단하기 위한 휴전 이행에 합의했다고 밝혔다. 조제프 아운 레바논 대통령도 관련 당사국들이 승인할 경우 24시간 내 휴전이 발효될 것이라고 말했다.

이에 따라 시장에서는 이란 전쟁까지 포함한 보다 광범위한 평화협상 가능성에 대한 기대가 커졌다.

다만 친이란 무장단체 헤즈볼라는 휴전안을 거부했고, 이스라엘도 레바논 남부 공습을 지속하면서 협상 전망은 여전히 불확실한 상태다.

유가 급락·고용 둔화에 국채 강세

평화협상 기대가 커지면서 국제유가는 큰 폭으로 하락했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI)는 3.1% 하락한 배럴당 93.04달러에 마감했고, 브렌트유는 2.84% 내린 배럴당 95.03달러에 거래를 마쳤다.

경제지표도 채권시장에는 우호적으로 작용했다.

미 노동부에 따르면 신규 실업수당 청구 건수는 22만5000건으로 전주 대비 1만3000건 증가했다. 이는 시장 예상치인 21만3000건을 웃도는 수치다.

지난 분기 노동생산성 증가율은 연율 기준 0.3%로 하향 수정되며 시장 예상치인 0.5%를 밑돌았다. 단위노동비용도 연율 1.8% 상승에 그쳐 시장 전망치인 2.5%를 하회했다.

세이지 어드바이저리의 토머스 우라노 공동 최고투자책임자(CIO)는 "합의가 성사된다면 시장은 단기적인 안도 랠리를 보일 수 있다"면서도 "인플레이션 압력은 여전히 존재하며 노동시장 둔화 기대가 지금까지 시장을 지탱해 온 요인 중 하나"라고 말했다.

시장의 관심은 5일 발표될 미국 비농업부문 고용보고서에 집중되고 있다.

연준 금리인하 기대 사라지고 추가 긴축 전망 유지

연준 인사들은 신중한 태도를 유지했다.

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 향후 금리 경로가 경제 상황에 따라 결정될 것이라고 밝혔다.

그는 현재 통화정책이 "좋은 위치에 있다"며 연준은 상황 변화에 따라 어느 방향으로든 대응할 준비가 돼 있다고 말했다.

제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 연준이 현재 금리를 유지하며 인내심을 갖는 것과 추가 금리 인상을 통해 인플레이션을 억제하는 것 사이에서 선택해야 하는 상황이라고 설명했다.

LSEG 데이터에 따르면 시장은 올해 초 연준의 50bp 금리 인하를 예상했지만 현재는 오히려 약 20bp 규모의 추가 금리 인상 가능성을 반영하고 있다.

 

◆ 달러 소폭 하락…엔화 160엔 재시험

외환시장에서는 달러가 최근 강세 흐름을 잠시 멈췄다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 99.405로 전날 기록한 2개월 최고치인 99.56에서 소폭 하락했다.

유로화는 0.15% 상승한 1.1616달러를 기록했고, 파운드화도 0.05% 오른 1.345달러에 거래됐다.

반면 엔화는 달러당 160.015엔에 거래되며 약세를 이어갔다.

전날 엔화는 지난 4월 30일 이후 처음으로 달러당 160엔 선을 돌파하며 일본 당국의 구두 개입을 촉발했다.

외환시장에서는 160엔 수준을 일본 정부의 실제 시장 개입 가능성이 높은 심리적 마지노선으로 보고 있다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 최근 인플레이션 대응 필요성을 강조하며 매파적 발언 수위를 높이고 있다.

바클레이스의 일본 담당 수석 이코노미스트인 나오히코 바바는 "일본은행의 매파적 기조가 더욱 강화됐다"며 "정책 대응이 늦어질 위험에 대한 우려도 명확하게 드러났다"고 평가했다.

그는 "6월 금리 인상 전망을 유지한다"고 밝혔다.

달러/원 환율은 한국 시간 5일 오전 7시 10분 기준 전일 대비 0.13% 내린 1533.00원에 거래되고 있다.

비트코인 4개월 최저

암호화폐 시장은 약세를 이어갔다.

비트코인은 장중 6만1344달러까지 하락하며 4개월 만의 최저치를 기록한 뒤 6만3300달러 수준에서 거래됐다. 이는 전일 대비 2% 넘게 하락한 수준이다.

시장에서는 중동 정세와 미국 고용지표 결과가 향후 국채금리, 달러, 위험자산 전반의 방향성을 결정할 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com

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교육감 4년 만에 '진보 우위' 재편 [서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 6·3 전국 시·도 교육감 선거에서 진보 성향 후보들이 16개 지역 중 11곳을 차지했다. 2022년 선거에서 '진보 9 대 보수 8'로 균형을 이뤘던 구도는 4년 만에 다시 진보 중심으로 재편됐다. 4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 낮 12시 34분 기준 진보 성향 후보는 서울(정근식), 경기(안민석), 인천(도성훈) 등 수도권을 포함해 부산(김석준), 울산(조용식), 경남(송영기), 전남·광주(김대중), 전북(천호성), 충남(이병도), 강원(강삼영), 제주(고의숙) 등 11개 시도에서 득표율 1위를 기록했다. 6·3 전국동시지방선거 정근식 서울시교육감 당선인 부부가 4일 새벽 서울 종로구 소재 선거사무소에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=정근식 캠프] 보수 진영은 대구(강은희), 경북(임종식), 충북(윤건영), 대전(오석진), 세종(강미애) 등 5곳에 그쳤다. 이번 선거의 최대 특징은 현직 보수 교육감을 누르고 진보 교육감이 당선된 점이다. 경기, 강원, 제주에서 진보 후보가 현직 보수 교육감을 꺾으며 판세를 뒤집었다. 경기에서는 안민석 후보(52.81%)가 현직 교육감인 임태희 후보(47.18%)을 5%p 이상 차이로 누르며 당선됐고 강원에서는 강삼영 후보가 신경호 교육감을 제쳤다. 제주에서도 고의숙 후보(48.08%)가 현직인 김광수 후보(37.99%)를 꺾고 승리했다. 수도권에서는 진보 강세가 이어졌다. 서울에서는 현직 정근식 교육감이 30.35% 득표로 재선에 성공했고 인천에서도 도성훈 교육감이 접전 끝에 36.35%를 득표하며 3선 고지에 올랐다. 이로써 수도권 모두 진보 교육감 체제가 됐다. 부산에서는 현직 교육감인 김석준 후보(50.63%)가 과반 득표로 전국 최초 4선 교육감에 올랐다. 울산 역시 진보 성향 조용식 후보가 39.22%로 36.47%를 차지한 김주홍 후보를 제치고 승리했다. 반면 대구와 경북에서는 현직 교육감이 각각 수성에 성공했다. 강은희(52.40%), 임종식(43.49%) 후보가 당선되며 보수 강세를 이어갔다. 경남에서는 보수 성향 권순기 후보(38.54%)가 근소한 차이로 승리했다. 충청권은 지역에 따라 엇갈렸다. 충남은 진보 성향 이병도 후보(30.59%)가 승리한 반면 세종은 강미애 후보(36.25%)가 당선되며 보수 진영이 차지했다. 대전은 설동호 교육감의 3선 연임 제한으로 총 5명의 후보가 출마했고 보수 성향의 오석진 후보(27.48%)가 막판 역전에 성공하며 당선됐다. 호남권은 기존 진보 지형이 유지됐다. 전남·광주에서는 현직인 김대중 후보(42.52%)가, 전북에서는 천호성 후보(56.63%)가 각각 당선됐다. 안민석 경기도교육감 후보. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프] 이번 선거에서는 10개 시도에 출마한 현직 교육감 11명 가운데 7명이 당선됐다. 2018년 전원 당선, 2022년 13명 중 9명 당선에 이어 현직 강세가 이어진 것으로 해석된다. 이번 선거에서 진보 교육감이 다수를 차지하면서 학생인권조례, 민주시민교육, 혁신학교 정책 등이 확대될 가능성이 높아졌다. 동시에 학령인구 감소에 따른 학교 통폐합, 교권 회복, AI 시대에 대응한 평가체제 개편 등 구조적 과제 해결이 주요 시험대가 될 전망이다. hyeng0@newspim.com 2026-06-04 13:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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