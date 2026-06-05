유럽증시, 이스라엘·레바논 휴전 합의에 상승…유가 하락도 호재

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 유럽 주요국 증시가 4일(현지시간) 이스라엘과 레바논의 휴전 합의로 원유 가격이 하락하면서 상승 마감했다. 다만 중동 상황 진전이 지속 가능한 평화 합의로 이어질지에 대한 신중한 시각도 남아 있다.

범유럽 STOXX600지수는 전장보다 3.26포인트(0.52%) 오른 624.45에 마감했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 149.01포인트(0.60%) 상승한 2만4944.95, 프랑스 파리증시의 CAC40지수는 93.87포인트(1.15%) 전진한 8244.29로 집계됐다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 이날 28.02포인트(0.27%) 오른 1만360.32에 마쳤다.

이날 상승은 헬스케어 업종이 이끌었다. 프랑스 바이오테크 아비박스(Abivax)는 17.8% 급등하며 주 초반 손실에서 반등했다.

다만 STOXX600지수는 세계 핵심 원유 운송로인 호르무즈 해협이 여전히 대부분 폐쇄된 상태로 남아 있어 주간 기준 소폭 하락 흐름을 유지했다.

브렌트유 선물은 이스라엘과 레바논이 3일 휴전 시행에 합의한 후 2.8% 떨어진 배럴당 95.06달러를 기록했다.

다만 더 광범위한 긴장 완화 기대는 헤즈볼라가 합의를 거부하고 이스라엘이 레바논에서 군대를 철수하지 않겠다고 밝히면서 한풀 꺾였다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란과의 평화 합의 노력에 차질을 줄 수 있다. 투자자들은 여러 차례 실패한 협상 후 돌파구가 가능하다는 더 확실한 증거를 찾고 있다.

프랑스 파리 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

시장조사기관 LSEG 자료에 따르면 지속적 가격 압박으로 시장은 다음 주 유럽중앙은행(ECB) 회의에서 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 금리 인상을 반영하고 있다.

단스케방크의 매크로 애널리스트들은 "다음 주로 예고된 정책 금리 인상은 하방 성장 위험보다 상방 인플레이션 위험을 억제하는 것을 선호하고 있음을 보여준다"고 분석했다. 그러면서 "크리스틴 라가르드 (ECB) 총재가 잠재적 여름 추가 인상 등 향후 정책 금리 경로에 대한 완전한 선택권을 유지할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

반도체주는 약세를 보였다. 인피니온 테크놀로지스와 ST마이크로일렉트로닉스는 미국 반도체 기업 브로드컴이 시장 예상치를 밑도는 2분기 매출을 보고한 후 각각 3.4%, 2.6% 하락했다.

인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 시장 애널리스트는 "유럽의 기술 부문 비중이 낮은 것이 과거에는 약점이었지만 오늘은 도움이 되고 있다"며 "투자자들이 기술에서 벗어나 시장의 방어주와 가치주로 회전하고 있기 때문"이라고 분석했다.

인공지능(AI)의 파괴적 혁신 우려로 큰 매도세를 겪었던 소프트웨어·IT주는 회복세를 이어갔다. 캡제미니, 네메첵, 다쏘 시스템, SAP, 소프라 스테리아는 오름세를 보였다.

중국에 노출된 영국 금융주는 중국 본토 거주자들이 홍콩 주요 은행에서 역외 계좌 개설에 더 엄격한 제한에 직면하고 있다는 중국 매체 보도 후 하락했다. HSBC와 스탠다드차타드, 푸르덴셜은 이날 하락했다.

기타 특징주를 보면 레미 쿠앵트로는 프랑크 마릴리 최고경영자(CEO)가 3년 회생 계획을 발표하고 영업 이익을 약 1억 유로(약 1억 1600만 달러) 증가시키는 것을 목표로 한다고 밝힌 후 9.8% 상승했다.

스포츠웨어 기업 푸마는 시티그룹이 등급을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정한 후 4.5% 올랐다.

mj72284@newspim.com