퓨쳐켐, FC303 유럽 판권 회수…파트너사 2곳과 재진출 협의

EMA 신속 허가 방안도 검토

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 방사성 의약품(RPT) 신약개발 전문기업 퓨쳐켐이 전립선암 진단제 'FC303'의 유럽 판권을 기존 파트너사와의 합의를 통해 조기 반환받았다고 5일 밝혔다. 퓨쳐켐은 신규 유럽 파트너십 구축 및 유럽의약품청(EMA) 신속 허가 전략을 통해 유럽 시장 재진출을 추진한다.

회사는 앞서 유럽 현지 기업 IASON과 FC303의 공동개발 및 기술이전 계약을 체결했다. 이후 IASON이 글로벌 대형 기업 큐리움에 인수·통합되며 경영 환경에 변화가 발생했다. 큐리움은 랜티어스의 글로벌 전립선암 진단 방사성의약품 '피랄리파이(Pylarify)'의 유럽 판권을 보유하고 있었다.

퓨쳐켐은 큐리움이 FC303 유럽 개발을 적극적으로 추진하지 않을 가능성이 있다고 판단했으나, 계약에 따른 의무 이행을 통해 개발이 진행될 것으로 기대하며 협력을 이어왔다. 그러나 유럽 임상 3상 시험이 지연되자 퓨쳐켐은 큐리움에 조기 계약 종료 및 권리 반환을 요청했다. 양사는 유럽 현지에서 발생한 FC303 임상 관련 비용을 퓨쳐켐이 부담하는 조건으로 합의해 기존 계약을 종료하기로 결정했다.

퓨처켐 로고. [사진=퓨쳐켐]

퓨쳐켐 관계자는 "현재 유럽 시장 진출을 위해 새로운 유럽 파트너사 두 곳과 세부 계약 조건을 조율하고 있다"며 "국내에서 확보한 임상 데이터를 EMA에 제출해 현지 임상 절차를 간소화하고 신속하게 품목허가를 획득할 수 있는 방안도 검토 중"이라고 전했다.

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