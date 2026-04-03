전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.06 (월)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[ANDA 포커스] 퓨쳐켐, FC303 상업화 기대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"절차상 보완 사항...사업 추진에 영향 없을 것 판단"
증권가 "FC303, 오는 4월 품목허가 전망"

이 기사는 3월 20일 오전 8시21분 프리미엄 뉴스서비스 'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 방사성의약품 전문기업 '퓨쳐켐'이 전립선암 진단제 'FC303' 품목허가를 앞두고 상업화 기대감을 키우고 있다. 허가 이후 실적 구조 변화 가능성이 부각되는 가운데, 최근 식품의약품안전처(식약처)의 의약품 임상시험 관리기준(GCP) 점검 이슈가 변수로 떠오르고 있다.

FC303은 전립선특이막항원(PSMA)을 표적으로 하는 F-18 기반 PET 진단용 방사성의약품이다. 전립선암 병변을 영상으로 확인하는 데 활용되며, 향후 치료 대상 환자 선별까지 가능하다는 점에서 활용도가 높다. 반감기가 약 110분인 F-18 동위원소를 기반으로 대량 생산과 다기관 공급이 가능하다는 점도 상업화 측면에서 강점으로 꼽힌다.

퓨쳐켐 관계자는 20일 "FC303은 현재 품목허가 절차를 계획대로 진행 중이다. 식약처 점검 과정에서 제기된 GCP 관련 보완 조치는 모두 완료된 상태"라며 "데이터 자체 수정이 필요한 사안이 아니라 절차상 보완 사항으로, 허가 일정에는 영향이 없는 것으로 판단하고 있다"고 말했다. 

이어 그는 "허가 이후 시장 침투 속도는 영업 및 마케팅 환경에 따라 달라질 수 있으나, 제품 경쟁력과 시장 수요를 바탕으로 긍정적인 시장성을 전망하고 있다"며 "FC303은 경쟁 제품 대비 차별화된 강점을 기반으로 국내 시장에서 의미 있는 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 설명했다. 아이브이리서치는 FC303이 이르면 오는 4월 허가를 받을 것으로 전망했다.

퓨쳐켐 로고. [사진=퓨쳐켐]

FC303은 단순 신제품을 넘어 사업 구조 변화의 분기점이 될 가능성이 크다는 점에서 의미가 크다. 그동안 퓨쳐켐은 방사성의약품 생산·판매 중심의 사업 구조를 유지해왔으며, 신약 파이프라인의 매출 기여도는 제한적인 수준에 머물러 왔다.

실제 사업보고서에 따르면 지난해 기준 퓨쳐켐의 별도 기준 매출은 약 85억4700만원으로, 이 가운데 제품·상품 형태의 방사성의약품 매출이 약 95% 이상을 차지한다. 기술이전 및 기타 매출은 약 4.5% 수준이다. 구체적으로 진단용 방사성의약품 제품 및 상품 매출이 전체의 약 70%를 웃도는 구조로, 매출이 특정 진단 영역과 생산·공급 중심 사업에 집중돼 있다. 전구체·시약, 자동합성장치 등은 일부 비중을 차지하고 있다.

연결 기준 실적도 개선 흐름을 보이고 있다. 퓨쳐켐의 연결 기준 매출은 지난 2024년 173억원에서 2025년 186억7051만원으로 증가했으며, 같은 기간 영업손실은 약 95억원에서 77억5293만원으로 줄어 적자 폭이 축소됐다. FC303이 허가를 받아 상업화될 경우 기존 생산·공급 중심 매출 구조에 신약 매출이 추가되며 수익 구조 변화가 본격화될 수 있다는 전망이 나온다.

다만 최근 식약처의 GCP 점검 결과는 단기 변수로 부각됐다. 지난달 식약처는 FC303 품목허가 신청자료의 신뢰성 확인을 위한 실태조사 과정에서 절차상 위반을 이유로 '경고' 처분을 내렸다. 다만 데이터 신뢰성 훼손이나 임상 참여자 안전 문제는 확인되지 않았고, 기록 관리 등 일부 절차상 미흡 사항이 지적된 것으로 전해졌다.

식약처는 FC303 품목허가 신청 자료의 신뢰성 확인 과정에서 데이터 무결성이나 참여자 안전에 영향을 미치는 사항은 확인되지 않았으며, 기록 등 절차상 위반에 따라 행정처분이 이뤄졌다고 전했다.

퓨쳐켐 관계자는 "품질검사(QC) 관련 항목에 대한 지적이 있었으나, 이는 임상 데이터 자체의 수정이나 신뢰성 훼손과 관련된 사안은 아니다"며 "시정 및 예방조치(CAPA)를 통해 모든 보완을 완료했다"고 설명했다. 이어 "이번 사안이 기술수출 등 회사의 사업 추진에도 영향은 없을 것으로 판단한다"고 덧붙였다.

업계에서는 이번 GCP 이슈가 데이터 신뢰성 훼손보다는 절차적 보완 사안이라는 점에 주목하고 있다. 다만 향후 추가 질의나 보완 요청 여부 등 심사 과정은 지속적으로 확인이 필요하다는 시각도 나온다.

한편 퓨쳐켐은 치료제 파이프라인인 'FC705' 연구도 병행되고 있다. FC705는 전립선암 표적 방사성 치료제로, 국내에서는 임상 3상 단계에 진입했으며 미국에서는 2a상이 진행 중이다. 앞선 임상 2상에서는 객관적반응률(ORR) 60%, 질병통제율(DCR) 93.3%를 기록하며 치료 효과 측면에서도 경쟁력을 확인한 바 있다.

시장조사기관 글로벌마켓인사이트에 따르면 전 세계 전립선암 치료제 시장은 2025년 135억달러(약 20조원) 규모에서 연평균 9.2% 성장해 2034년에는 299억달러(약 44조원)에 이를 전망이다. 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
사진
이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동