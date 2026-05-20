美 국무차관 수주내 방한…한미 정상 합의 이행 워킹그룹 출범

한미, 안보·경제 협력 전방위 협의

외교차관 회담서 확장억제 재확인

미, 시장장벽 해소·공정 대우 요구

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 한미 양국이 지난해 10월 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한 당시 도출된 양국 정상 간 합의 사항을 이행하기 위한 후속 절차에 본격 착수한다. 안보 동맹을 재확인하는 동시에 경제·통상 분야 협의를 병행하는 '투트랙' 접근이 본격화되는 양상이다.

미 국무부는 19일(현지시간) 앨리슨 후커 정무차관과 박윤주 외교부 제1차관이 회동해 한미 동맹 발전과 안보·경제 협력, 주요 지역 및 글로벌 현안에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.

국무부는 보도자료에서 한미 동맹이 한반도와 인도-태평양 지역의 평화와 안보의 핵심축(linchpin)임을 강조하고, 미국이 확장억제를 포함한 대(對)한국 방위 공약을 지속 이행할 것이라고 재확인했다.

이번 회동에서는 글로벌 해상교통로 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 양측은 호르무즈 해협을 포함한 주요 해역에서의 항행의 자유 보장의 중요성에 공감했다(Both sides reaffirmed the importance of ensuring the freedom of navigation through the Strait of Hormuz and in global waterways.) 이는 최근 중동 정세와 맞물려 해상 안보에서 동맹국 역할을 강조해온 미국 기조를 반영한 것으로 해석된다.

경제·통상 분야에서는 미국 측의 요구가 보다 분명히 제시됐다. 국무부에 따르면 후커 차관은 한미 간 무역 및 산업 협력의 지속적 진전을 기대한다고 밝히는 한편, 한국 내 미국 기업에 대한 공정한 대우와 시장 접근 장벽의 신속한 해소 필요성을 강조했다(underscored the need to ensure fair treatment of U.S. companies and the prompt resolution of market access barriers) 이에 따라 향후 주요 산업 분야에서 통상 현안을 둘러싼 협의가 본격화될 가능성을 시사한다는 평가다.

양국은 이번 회동을 계기로 실무 협의도 속도를 낼 예정이다. 후커 차관은 수주 내 미 정부 부처가 참여하는 합동 대표단(an interagency delegation)을 이끌고 서울을 방문해, 트럼프 대통령의 지난해 방한 당시 합의된 사항 이행을 위한 '양자 워킹그룹(Bilateral Working Groups)'을 출범시킬 계획이다.

외교가에서는 이번 워킹그룹 가동이 향후 한미 간 안보 협력 구체화와 함께 통상 현안 조율의 핵심 채널로 기능할 것으로 보고 있다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 박윤주 외교부 1차관이 지난 10월 10일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 한미 외교차관 전략대화에서 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 악수를 나누고 있다. 2025.10.10gdlee@newspim.com

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