LS일렉트릭, 960억원 규모 북미 AI 데이터센터 전력망 수주

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭이 20일 북미 데이터센터용 고압 배전반 960억원 공급 계약을 체결했다
- AI·클라우드 확대로 늘어난 전력 수요에 맞춰 북미 맞춤형 마이크로그리드 솔루션을 제공하고 있다
- 직류 배전·신재생·가스발전 연계로 토털 스마트 전력 사업자로 전환하며 북미 입지를 강화할 계획이다
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AI·클라우드 확산에 전력 수요 급증…"북미 전력 인프라 시장 입지 확대"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS일렉트릭이 북미 데이터센터 시장에서 잇달아 대규모 수주를 따내며 글로벌 전력 인프라 시장 공략에 속도를 내고 있다.
LS일렉트릭은 미국 현지 데이터센터 전력 공급용 마이크로그리드 고압 배전반 공급 계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 계약 규모는 약 6400만 달러(약 960억원)로 사업 기간은 올해 12월부터 내년 8월까지다. 회사는 데이터센터의 24시간 무정전 운영을 지원하는 38kV급 고압 배전반 솔루션을 공급할 예정이다.
최근 북미에서는 인공지능(AI)과 클라우드 산업 확대로 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 자체 전력 생산·저장·소비가 가능한 마이크로그리드 시장도 빠르게 성장하고 있다. LS일렉트릭은 현지 맞춤형 전력 솔루션을 앞세워 북미 지역 데이터센터 전력 인프라 수요 확대에 대응하고 있다.
회사는 직류(DC) 배전 기반 에너지 효율화 사업과 신재생에너지·가스발전 연계 사업 등을 확대하며 토털 스마트 전력 사업자로 전환도 추진 중이다.
LS일렉트릭 관계자는 "AI 데이터센터에는 고효율 전력망과 안정적인 전력 공급이 핵심"이라며 "연속 수주로 입증된 기술력을 기반으로 북미 마이크로그리드 시장에서 입지를 강화하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com