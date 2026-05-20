대웅제약 '씨콜드프리미엄, 졸음 성분 빼고 약물운전 우려 ↓

4월부터 약물운전 처벌·단속 강화

1회 1정 복용으로 편의성도 향상

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약의 종합감기약 '씨콜드프리미엄'이 최근 정부의 약물운전 처벌 및 단속 강화와 맞물려 주목받고 있다.

씨콜드프리미엄은 주간용과 야간용을 구분해 복용할 수 있도록 설계된 제품으로, 주간용에는 졸음 유발 성분인 '클로르페니라민(Chlorpheniramine)'을 제외해 낮 시간 운전과 활동 부담을 줄인 것이 특징이다.

씨콜드프리미엄 제품 사진 [사진=대웅제약]

지난 4월 2일부터 약물운전에 대한 처벌과 단속이 본격 강화되면서 운전 금지 약물 성분에 대한 관심도 커지고 있다. 특히 감기약에 널리 사용되는 항히스타민제 성분인 클로르페니라민은 졸음을 유발할 수 있어 운전이나 집중력이 필요한 활동 전 복용 시 주의가 필요하다.

지난해 11월 리뉴얼 출시된 씨콜드프리미엄은 단순한 증상 완화를 넘어 복용 후 일상 활동성과 안전까지 고려한 주·야간 맞춤형 설계를 적용했다. 낮에는 활동성을, 밤에는 충분한 휴식을 고려해 시간대별 복용 목적에 맞춰 성분을 차별화한 것이 핵심이다.

씨콜드프리미엄은 기존 제품인 '씨콜드플러스정'과 비교해 주간용에서 클로르페니라민 성분을 제외했다. 회사 측은 외근이 잦은 직장인과 운전자, 집중력이 필요한 수험생 등이 졸음 부담 없이 감기 증상을 관리할 수 있도록 설계했다고 설명했다.

반면 야간용에는 디펜히드라민 성분을 함유해 밤 시간 감기 증상 완화와 함께 충분한 휴식과 숙면을 취할 수 있도록 했다. 회사는 낮과 밤의 생체 리듬을 고려한 분리 설계를 통해 소비자들이 시간대에 맞춰 보다 직관적이고 안전하게 제품을 선택할 수 있도록 했다고 밝혔다.

복용 편의성과 경제성도 강화했다. 씨콜드프리미엄은 기존 씨콜드플러스정이 1회 2정 복용 방식이었던 것과 달리 1회 1정만으로 증상 관리가 가능하도록 개선했다. 이를 통해 여러 알의 약을 챙겨 먹어야 하는 부담을 줄여 복약 순응도를 높였다. 감기 초기 증상을 관리할 수 있도록 약 3.3일분의 충분한 용량을 한 박스에 담아 추가 구매 부담도 줄였다.

박은경 대웅제약 컨슈머헬스케어 마케팅본부장은 "씨콜드프리미엄은 낮에는 집중력을 유지하고 밤에는 수면 방해 없이 회복하고 싶은 직장인과 수험생, 그리고 복합적인 감기 증상을 안전하게 관리하고 싶은 소비자 니즈를 반영한 제품"이라며 "앞으로도 소비자의 생활 패턴 변화와 안전을 최우선으로 고려한 제품 설계를 통해 감기약 시장에서 차별화된 가치를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com