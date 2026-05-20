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[뉴스 분석] 공동의 위기에 처한 한·일, '행동적 협력' 앞당겼다

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  • 이재명 대통령은 19일 다카이치 일본 총리와 회담을 열어 원유·석유제품 스와프 구축 등 경제안보 공조에 합의했다.
  • 미·이란 전쟁, 중동 전쟁, 미·중·러 구도 변화로 에너지·안보 불확실성이 커지며 한·일이 공급망 안정 위한 실질 협력을 본격화했다.
  • 다만 과거사·국내정치·중국 대응 등 변수가 남아 한·일이 경제안보 협력 수준을 균형 있게 관리할 수 있을지가 관건이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 사태로 '경제안보 공조' 최우선 과제 부상
한·일, 원유·석유제품 스와프 체계 구축 합의
미·중 정상회담, 중·러 결속도 한·일 협력 촉진

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 19일 경북 안동에서 열린 이재명 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 정상회담은 경제안보 분야에서 매우 실질적이고 구체적인 논의가 이뤄졌다는 점에서 이전에 있었던 두 정상의 3차례 회담과 다르다.

미국-이란 전쟁 발발 이후 에너지 공급망 위기가 커지고 미국이 대외정책에서 독자 행보를 강화하는 등 국제정세의 불확실성이 크게 증가한 것에 영향을 받은 것으로 보인다. 

이재명(왼쪽) 대통령이 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 한일 정상회담을 위해 한국을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리를 반갑게 영접하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

이번 회담에서 가장 눈에 띄는 부분은 양측이 '원유·석유제품 스와프 체계 구축'에 합의하고 에너지 안보를 위한 공조를 양국 관계의 최우선 과제로 삼고 있다는 점이다. 이 대통령은 회담 이후 공개된 공동 언론 발표문에서 "최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다"고 밝혔다.

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양측은 이번 회담을 통해 한·일 협력의 수준을 이전과 다른 차원으로 끌어올렸다. 단순히 한·일 관계가 우호적 흐름을 타고 있다거나 분위기가 좋아졌다는 수준을 넘어 실질적 협력 방안을 빠르게 추진하는 단계로 진화했다. 한·일이 '공동의 위기' 앞에서 공급망 안정을 위한 공조를 실행에 옮긴 것이다.

양국 모두 정부 출범 1년도 채 되지 않은 시점에 이처럼 빠르게 관계를 진전시킬 수 있었던 배경은 도널드 트럼프 미국 대통령 2기 행정부 출범 이후 가속화하고 있는 국제 무역 질서와 안보 환경의 변화다. 한·일 양국은 이 문제에서 이해 관계를 공유하고 있다.

특히 중동 전쟁이 터지고 종전 협상도 지지부진해 에너지 위기가 장기화되고 공급망이 극도로 불안해진 것이 신속한 한·일 공조 대응을 이끄는 강력한 동력으로 작용하고 있다.

이번 한·일 정상회담 직전에 열린 미·중 정상회담의 결과도 한·일의 결속을 촉진한 요인이 된 것으로 보인다. 트럼프 대통령이 대만 무기판매 문제를 중국과의 협상을 위한 '칩'이라고 발언하는 등 달라진 태도를 보임으로써 아시아 지역에서 미국의 핵심 동맹국인 한·일은 미국의 안전 보장 축소 가능성에 대한 우려가 커진 상태다.

한·일 안보 협력 문제에 정통한 외교 소식통은 "이번 회담에서 한·일의 경제안보 실질 협력을 촉진시킨 직접 요인은 미국-이란 전쟁에 따른 에너지 가격, LNG 수급, 공급망 교란 같은 리스크 확대이지만, 지난 주 미·중 정상회담 결과로 미국이 기존과 같은 방식으로 아시아 지역의 안보 환경을 유지하고 관리할 것이라는 확신이 줄어든 것도 한·일의 전략적 협력 필요성을 크게 자극한 것으로 보인다"고 분석했다.

한·일 정상회담이 열린 것과 같은 시간에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국을 국빈 방문해 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 회담하는 것도 한·일 밀착에 영향을 주고 있다. 중·러의 전략적 협력 강화는 '국제질서 블록화'의 강력한 신호이자 한·일 둘러싼 대외 환경 경직 가능성을 예고하는 것이어서 한·일은 협력 공간 확보를 위해 즉각적으로 반응할 수밖에 없다.

이재명(오른쪽) 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 한일 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

지금과 같은 국제정세 변화 추세가 이어진다면 한·일은 갈등 요소를 수면 아래에 두고 민생과 경제안보 분야에서 행동적 협력을 강화하는 흐름을 상당 기간 유지할 수 있을 것으로 전망된다. 실제로 한·일은 이번 회담에서 과거사 문제나 한·일 상호군수지원협정(ACSA) 체결 문제와 같은 민감한 사안을 논의하는데 큰 비중을 두지 않았다.

하지만 현재의 한·일 실질협력 관계가 이어지려면 양국 모두 정확한 전략적 판단에 따라 세심한 관리에 노력을 기울여야 한다. 한·일이 국내정치 요인, 과거사, 국민 감정 등의 갈등 요소를 감안해 경제·안보 분야의 협력 수준을 균형감을 갖고 맞춰갈 수 있을지 여부가 관건이 될 것으로 보인다.

또한 미국이 중·러 밀착에 대응하기 위해 한국과 일본에게 동맹의 기여와 역할을 압박할 것으로 예상되기 때문에 이 지점에서 중국에 대한 입장 차이가 분명한 한·일의 전략적 협력에 틈이 생길 가능성을 배제할 수 없다. 

opento@newspim.com

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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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