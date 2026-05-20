차바이오텍, 판교에 'K-Bio CIC' 2026년 하반기 개소

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연세대 바이오헬스지주와 업무협약 체결

공동 기술사업화 트랙 등 협력 프로그램 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 차바이오텍은 연세대학교 바이오헬스기술지주회사와 바이오헬스 분야 스타트업 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 유망 바이오헬스 기업을 조기에 발굴하고, 초기 연구개발 단계부터 임상·생산·글로벌 시장 진출까지 연계하는 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.

양사는 ▲공동 기술 사업화 트랙 운영 ▲기업 성장 단계별 맞춤형 액셀러레이팅 프로그램 ▲글로벌 파트너링 데이 공동 개최 ▲해외 혁신 클러스터 연계 프로그램 등을 추진한다. 판교 제2테크노밸리를 중심으로 바이오 스타트업 집적화도 함께 추진할 방침이다.

[사진=차바이오텍]

차바이오텍은 판교 제2테크노밸리에 건설 중인 'CGB(Cell Gene Bioplatform)' 내 1만㎡(약 3000평)을 할애해 글로벌 바이오 오픈이노베이션 허브 'K-Bio CIC'를 설립한다. CGB 전체 규모는 6만6115㎡(약 2만평)이며, K-Bio CIC는 2026년 하반기 운영을 시작할 예정이다. K-Bio CIC는 미국 케임브리지 혁신센터(Cambridge Innovation Center, CIC)의 운영 모델을 도입하며, 차바이오텍이 보유한 세포 라이브러리, 세포·유전자치료제(CGT) 연구개발 역량, 미국·한국·일본 글로벌 생산 네트워크 및 임상 접근성을 연계해 운영한다.

연세대학교 바이오헬스기술지주회사는 연세대학교·연세의료원의 연구성과와 바이오헬스 분야 유망 기술을 기반으로 스타트업을 발굴하고, 기술사업화·투자·기업성장 지원 역량을 연계할 계획이다. 바이오헬스기술지주회사는 2021년 10월 설립된 국내 첫 바이오헬스 분야 특화 기술지주회사다.

차원태 차바이오텍 대표는 "CGB-CIC를 아시아를 대표하는 바이오 오픈이노베이션 허브이자 대한민국 바이오 스타트업의 글로벌 관문으로 성장시키겠다"고 말했다.

송영구 연세대학교 바이오헬스기술지주회사 대표는 "연세대학교와 연세의료원의 연구성과와 임상 전문성, 기술사업화·투자 역량, 차바이오텍의 CGT 연구개발·생산·글로벌 네트워크를 연계해 대학기술 기반 바이오헬스 스타트업의 성장 기회를 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com