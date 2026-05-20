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[美·日 금리 폭주] 외국인 42조 매도 부른 '겹악재'…美 금리·리밸런싱 겹쳤다

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 15일 장중 처음 8000선을 돌파했다가 미국 장기금리 상승과 외국인 매도로 급락세를 보였다.
  • 미국 국채 수익률 급등으로 고PER 성장주의 밸류에이션 부담이 커지며 위험자산 선호가 약화돼 외국인 매도가 집중됐다.
  • 단기간 과도하게 오른 한국 증시에 대해 글로벌 연기금·패시브 펀드가 비중 조정·차익실현에 나선 포트폴리오 조정 국면이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美국채 4%대 중반…주식 기대수익률 약화
고PER 주식 흔들…'AI·반도체' 차익매물 나와
日 금리까지 상승 "글로벌 증시 하방 압력 작용"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피가 사상 처음 8000선을 돌파한 뒤 급격한 조정 국면에 들어가면서 외국인 매도 배경에 시장 관심이 쏠리고 있다. 시장에서는 단순 차익실현을 넘어 미국 장기금리 급등과 글로벌 자금 재배치가 동시에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

미국 국채 수익률이 오르면서 주식의 상대적 매력이 약해진 데다, 단기간 급등한 한국 증시 비중을 줄이려는 외국계 기관·연기금·패시브 펀드의 리밸런싱 매도까지 겹쳤다는 분석이다.

20일 한국거래소에 따르면 전날 코스피는 3.25% 하락한 7227에 거래를 마쳤다. 코스피는 지난 6일 7384으로 사상 처음 7000선을 돌파한 뒤 상승 폭을 빠르게 키웠다. 이후 14일에는 7981까지 치솟았고, 장중 기준으로는 15일 8046까지 오르며 사상 처음 8000선을 넘어섰다.

다만 8000선 돌파 이후 시장 변동성은 급격히 확대됐다. 코스피는 장중 8000선을 기록한 15일 7498로 밀린 데 이어 18일 7516, 19일에는 7227까지 하락했다. 8000선 돌파 기대감으로 이어졌던 상승 흐름이 단기 조정 국면으로 전환되면서 시장 변동성도 급격히 확대됐다.

외국인 수급은 코스피 급등 구간에서 빠르게 방향을 바꿨다. 외국인은 코스피가 7000선을 돌파한 이후 지난 7일부터 19일까지 9거래일 연속 순매도를 기록했다. 이 기간 외국인 누적 순매도 규모는 41조 8018억원에 달했다. 반면 개인은 같은 기간 38조 3187억원 규모를 순매수하며 외국인 매도 물량을 대부분 받아냈다.

특히 외국인 매도세는 코스피가 8000선에 근접한 구간에서 집중적으로 나타났다. 외국인은 7일 7조 1693억원 규모를 순매도한 데 이어 12일 6조6211억원, 장중 8000선을 돌파한 15일과 19일 각각 6조3072억원, 6조2623억원을 순매도했다. 

◆ 美 국채 4.6% 시대…"주식은 더 높은 수익률 증명해야"

최근 국내 증시 변동성 확대 배경으로는 미국 장기금리 상승이 주요 원인으로 꼽힌다. 글로벌 금융정보업체 인베스팅닷컴에 따르면 미국 10년물 국채금리는 연 4.6% 수준까지 올라왔고, 30년물 금리는 5.1%를 넘어섰다. 미국 장기금리가 5%에 근접하면서 글로벌 금융시장 전반에서도 위험자산 투자 심리가 위축되는 흐름이 나타나고 있다.

미국 국채금리는 미국 정부가 발행한 채권에 투자했을 때 기대할 수 있는 수익률을 의미한다. 미국 10년물 금리가 4.6%라는 것은 미국 국채를 보유할 경우 연 4% 중반대 수준의 수익률을 기대할 수 있다는 뜻이다. 글로벌 투자자 입장에서는 변동성이 큰 주식보다 상대적으로 안전한 미국 국채 투자 매력이 높아지는 구조다.

특히 최근처럼 미국 국채 수익률이 빠르게 오르는 구간에서는 주식시장도 더 높은 수익성과 실적 개선 흐름을 요구받게 된다. AI·반도체·전력기기처럼 미래 성장 기대를 반영해 빠르게 상승했던 고PER(주가수익비율) 종목들은 금리 변화에 상대적으로 민감하다. 금리가 오르면 미래 이익을 현재 가치로 환산할 때 적용하는 할인율도 함께 높아지면서 고평가 성장주의 밸류에이션 부담이 커질 수 있기 때문이다.

이상현 메리츠증권 연구원은 "미국 국채 10년물 금리 4.5%, 한국 10년물 4.0% 돌파로 주식 요구수익률도 동반 상승했다"며 "전력인프라와 2차전지 등 고PER 테마에서 급격한 모멘텀 반전이 나타났다"고 분석했다.

실제 최근 시장에서는 AI 반도체와 전력 인프라 중심으로 급등했던 종목군에서 차익실현 매물이 집중적으로 출회됐다. 이경민 대신증권 연구원은 "채권금리 부담에 따른 차익 매물 출회로 국내 증시가 반락했다"며 "미국채 10년물 금리가 4.5%를 상회하며 주가 하방 압력으로 작용했고 외국인 수급 이탈이 지속됐다"고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 15일 오전 코스피가 사상처음 '8천피'를 돌파한 가운데,서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 축하하고 있다. 2026.05.15 yym58@newspim.com

◆ "너무 빨리 오른 한국"…외국계 펀드 비중조정 시작

이번 외국인 매도는 미국 장기금리 상승 영향과 함께 단기간 급등한 국내 증시에 대한 비중 조정 성격이 함께 반영된 것으로 분석된다.

실제 코스피는 올해 들어 장중 기준 8000선을 돌파할 정도로 주요 글로벌 증시 대비 가파른 상승 흐름을 나타냈다. 인베스팅닷컴에 따르면 코스피는 3월 말부터 장중 8000선을 기록한 지난 15일까지 약 58% 상승했다. 같은 기간 대만 증시는 31.6%, 일본은 22.7%, 나스닥은 23.4% 상승에 그쳤다. 국내 증시 상승률이 주요 글로벌 시장을 크게 웃돌면서 외국계 자금의 차익실현과 비중 조정 압력도 확대됐다는 분석이다.

특히 글로벌 연기금과 패시브 펀드는 국가별 투자 비중을 일정 수준으로 맞춰 자산을 운용한다. 특정 국가 증시가 단기간 급등하면 전체 포트폴리오 내 해당 국가 비중도 함께 확대된다. 이후 목표 비중을 다시 맞추는 과정에서 일부 차익실현 매물이 출회되는 구조다.

최근 외국인 수급 변화 역시 이런 흐름과 맞물린 것으로 분석된다. 한국거래소에 따르면 코스피는 급락 직전인 지난 14일 기준 연초 대비 86% 상승했고, 3월 말 이후로는 58%, 5월 들어서만 19% 올랐다. 단기간 급등에 따른 과열 부담이 누적되면서 일간 장중 변동성도 4월 2% 수준에서 5월 4% 수준으로 확대됐다.

외국인 매도가 이어졌음에도 외국인 보유 주식 가치 자체는 오히려 크게 늘었다는 점도 특징이다. 허재환 유진투자증권 연구원은 "외국인은 연초 이후 81조원을 순매도했지만 외국인 보유 시가총액은 1000조원 이상 증가했다"며 "주가 상승으로 보유 자산 평가금액이 더 커졌기 때문"이라고 설명했다.

시장에서는 최근 외국인 매도가 한국 시장 전반에서 자금을 회수하는 흐름이라기보다 급등한 반도체·AI 중심 비중을 줄이는 포트폴리오 조정 성격이 강하다는 분석이 나온다. 다만 미국 장기금리가 높은 수준을 유지할 경우 추가 외국인 매도 가능성은 여전히 남아 있다는 평가다.

여기에 일본 금리 상승까지 겹치며 글로벌 채권시장 변동성도 확대되고 있다. 일본 재무상 발언 이후 미국채 10년물 금리가 4.5%를 넘어선 점도 글로벌 증시 하방 압력을 키운 요인으로 분석된다.

다만 외국인 자금이 모든 업종에서 일괄적으로 이탈하는 단계는 아니라는 분석도 나온다. 허재환 유진투자증권 연구원은 "외국인들은 반도체와 일부 기계 업종 비중은 줄이고 있지만 IT하드웨어·배터리·운송·소비 업종 비중은 확대 중"이라고 설명했다.

nylee54@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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