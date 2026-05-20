헥토파이낸셜·카카오뱅크, 계좌 기반 결제 사업 MOU 체결

가맹점 상생 생태계 구축도 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 헥토파이낸셜과 카카오뱅크는 전날 서울 역삼동 헥토파이낸셜 본사에서 '계좌 기반 결제 관련 사업 추진을 위한 업무 제휴 협약(MOU)'을 체결했다고 20일 밝혔다.
이날 협약식에는 최종원 헥토파이낸셜 대표이사와 이형주 카카오뱅크 AI그룹장을 비롯해 양사 관계자들이 참석했다.
이번 협약에 따라 양사는 차세대 결제 서비스 구축을 위한 협력 방안을 모색한다. 헥토파이낸셜이 보유한 결제 역량 및 가맹점 네트워크에 카카오뱅크의 고객 기반과 플랫폼을 결합해 사업 모델을 구체화할 계획이다. 양사는 이를 위해 실무 협의체를 구성한다.
양사 관계자는 "고객에게 차별화된 혜택과 편리함이 주어지는 새로운 결제 경험을 제공하고, 가맹점과는 동반 성장할 수 있는 생태계를 구축할 것"이라며 "이번 협력이 양사 모두에게 새로운 비즈니스 기회와 신규 수익원이 될 수 있도록 적극적으로 협력해 나갈 예정"이라고 말했다.
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