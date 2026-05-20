HLB바이오스텝, AI·동물대체시험 결합 비임상 서비스 개발

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바스젠바이오와 업무협약 체결

AI 인실리코 예측·오가노이드·장기칩 검증 연결

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB바이오스텝은 인공지능(AI) 기반 신약개발 기업 바스젠바이오와 AI 인실리코(컴퓨터 시뮬레이션) 분석과 동물대체시험법(NAMs) 기반 비임상 검증시험을 결합한 차세대 통합 서비스 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

동물대체시험법(NAMs)은 오가노이드, 3D 세포모델, 미세생리시스템, 세포 기반 평가, 인실리코 분석 등 기존 동물시험을 보완하거나 일부 대체할 수 있는 평가 접근법이다.

협약에 따라 바스젠바이오는 약물 타깃과 물질 구조 기반 유효성·독성을 사전 예측하는 AI 분석을 담당한다. HLB바이오스텝은 오가노이드 및 장기칩(MPS) 등 최신 평가기술로 이를 검증한다. 양사는 디지털 예측과 실제 검증을 결합한 통합 솔루션을 구축할 계획이다.

HLB바이오스텝 로고. [사진=HLB바이오스텝]

고객사는 실험 전 단계에서 AI 인실리코 분석을 통해 후보물질의 가능성과 리스크를 검토하고 후속 비임상시험 전략을 설계할 수 있다. 구체적으로는 타깃 적응증 인과성 분석, 작용 경로 분석, 구조 기반 독성 리스크 탐색, 시험 우선순위 설정 등에 활용될 수 있다.

양사는 통합 서비스의 시장 수용성과 기술적 연계 가능성을 확인하기 위해 시범 운영(PoC)에 나선다. 시범 운영 기간에 인실리코 분석 서비스는 무상으로 제공되며, 예측 결과와 실험 결과의 정합성을 검증해 통합 서비스 모델을 고도화할 계획이다.

백성진 HLB바이오스텝 대표이사는 "AI 예측과 비임상 검증시험을 하나의 의사결정 흐름으로 연결해 신약개발 초기 의사결정을 정교하게 지원할 수 있다"며 "AI와 NAMs 통합 비임상 패키지를 구축해 차세대 밸리데이션(Validation) CRO로 도약해 나갈 것"이라고 말했다.

김호 바스젠바이오 대표이사는 "데이터 기반의 사전 예측과 정밀한 후속 검증을 통해 후보물질의 가치를 조기에 확인하고, 효율적인 개발 방향성을 제시하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com