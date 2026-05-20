LG이노텍-카카오모빌리티, '자율주행 솔루션' 공동개발

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센싱 기술과 데이터 인프라 결합…실주행 데이터로 성능 고도화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG이노텍이 카카오모빌리티와 자율주행 솔루션 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다. 양사는 LG이노텍의 센싱 기술과 카카오모빌리티의 데이터 수집 인프라, 소프트웨어 역량을 결합해 공동 개발에 나선다.

개발될 솔루션에는 LG이노텍의 카메라, 레이더, 라이다 등 센싱 모듈과 카카오모빌리티의 소프트웨어가 적용된다. 카카오모빌리티 플랫폼 서비스에 최적화된 형태로 만들어진다.

(왼쪽부터) LG이노텍 민죤 CTO(상무), 오세진 CSO(전무), 카카오모빌리티 김진규 피지컬AI 부문장(부사장), 안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄(부사장)이 최근 강서구 마곡 소재 LG이노텍 본사에서 개최된 '자율주행 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결식'에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=LG이노텍]

양사는 자율주행 기술 고도화의 핵심인 실주행 데이터를 확보하기 위한 연구개발을 함께 진행한다. LG이노텍은 카카오모빌리티로부터 제공받는 실주행 데이터를 바탕으로 센싱 모듈의 성능을 높인다.

카카오모빌리티는 자율주행 데이터의 수집부터 학습, 배포에 이르는 전 과정을 자동화한 '자율주행 데이터 통합 관리 시스템'에 LG이노텍의 센싱 기술을 적용할 계획이다.

LG이노텍은 스마트폰 분야에서 축적한 광학 기술을 자율주행, 로봇 등 피지컬 인공지능(AI) 영역으로 확대하고 있다. 카메라, 레이더, 라이다 원천 기술을 모두 확보해 고객 니즈에 맞는 다양한 센싱 솔루션을 제공할 수 있다.

회사는 2030년까지 모빌리티 센싱 솔루션 사업 매출을 2조 원 규모로 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 최근 어플라이드인튜이션과 자율주행 솔루션 공동 개발 파트너십을 체결했고, 보스턴다이내믹스와 휴머노이드용 비전 센싱 시스템 공동 개발을 추진 중이다.

kji01@newspim.com