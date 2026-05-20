[오늘의 정치일정] 5월 20일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 26일 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 개최했다
- 외교·통일·국방 등 정부 부처는 외통위·국무회의·국방장관회담 등 외교안보 일정을 소화했다
- 여야 각 정당 지도부는 지방선거·보궐선거 지원 유세와 공약 발표, 회의 개최 등 선거 행보를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
14:00 2026년도 제22회 국무회의 겸 제9차 비상경제점검회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 외통위 전체회의
17:45 아프리카의 날 행사
-1차관
미국 출장
-2차관
10:00 외통위 전체회의
14:00 국무회의
<통일부>
-장관
10:00 외통위 전체회의
-차관
10:00 외통위 전체회의
14:00 국무회의
<국방부>
-장관
10:30 한-인도 국방장관회담
14:00 국무회의
-차관
10:30 국군모범용사 초청행사
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
09:30 경기 여주시 현장 중앙선거대책위원회의 (박시선 여주시장 후보 선거사무소, 경기 여주시 세종로 113번길 11-12, 농민마트 2층)
10:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경기 여주한글시장 민생현장 방문 (NH농협은행 여주시지부 앞, 경기 여주시 세종로 14)
15:00 사람과 동물이 더불어 행복한 사회를 만들기 위한 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 동물복지 공약 발표 (국회 본관 당대표회의실)
-한병도 상임공동선대위원장
10:00 경남 대전환을 위한 4대 입법과제 지원 현장 기자 간담회 (김경수 경남도지사후보 선거사무소, 경남 창원시 성산구 중앙대로 105 STX오션타워 7층)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
09:00 2026 아시안 리더십 콘퍼런스 개회식 (서울 신라호텔 다이너스티홀, 서울 중구 동호로 249)
10:00 중앙선거대책위원회의 (국회 본관 228호)
-송언석 공동선거대책위원장
10:30 윤용근 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 민생현장 방문
14:00 양향자 경기도지사 후보 삼성전자 노사 대타협 촉구 무기한 1인시위 및 단식장 방문 (삼성전자 평택캠퍼스 게이트4 앞, 경기 평택시 고덕동 1698)
14:30 유의동 경기 평택시을 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 지원 방문 및 교통 현안 간담회① <KTX 경기남부역사 유보지 현장 방문> (KTX 경기남부역사 유보지, 경기 평택시 고덕면 해창리 580-1)
15:10 유의동 경기 평택시을 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 지원 방문 및 교통 현안 간담회② <서정리역 및 인근 상가 현장 방문> (서정리역 앞 광장)
16:10 유의동 경기 평택시을 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 지원 방문 및 교통 현안 간담회③ <LH 평택사업본부 현장 방문> (LH 평택사업본부, 경기 평택시 고덕중앙1로 464)
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
11:00 조국혁신당 동시지방선거 및 재·보궐선거 출정식 (국회의원회관 제 1소회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:00 아시안 리더십 콘퍼런스 (서울신라호텔, 서울특별시 중구 동호로 249)
-천하람 원내대표
07:00 강명상 개혁신당 창원시장 후보 지원 유세 (도계삼거리, 경남 창원시 의창구 도계동 425)
09:30 제9회 창원특례시장배 파크골프 대회 (대산면 파크골프장, 경남 창원시 의창구 대산면 북부리 195-3)
11:00 개혁신당 경남도당 선거대책위원회 출정식 (창원시청 앞, 경남 창원시 성산구 중앙대로 151)
11:30 강명상 개혁신당 강명상 창원시장 후보 지원 유세 (성원주상가, 경남 창원시 성산구 동산로 124)
14:00 김희성, 문현진 개혁신당 김해시 시의원 후보 지원 유세 (외동전통시장, 경남 김해시 내외로 80)
18:00 이수찬 개혁신당 대구 시장 후보 지원 유세 (반월당역 지하상가, 대구광역시 중구 덕산동 88)