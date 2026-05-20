동서발전, 국산 AI 인프라 확대…외산 GPU 의존 낮춘다

AI 핵심 요약beta
- 한국동서발전이 18일 퓨리오사에이아이·코난테크와 국산 AI 기반시설 구축 업무협약을 체결했다
- 3사는 국산 NPU·LLM 기반 AI 환경을 구축·실증하고 성능 최적화·안정성 검증 및 활용 모델 확대를 추진한다
- 동서발전은 이번 협약을 통해 외산 GPU 중심 AI 환경을 국산 기술 중심으로 전환하는 출발점이 되길 기대했다
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퓨리오사AI·코난테크놀로지 맞손
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 국산 인공지능(AI) 기반시설 활용을 확대하고 외산 그래픽처리장치(GPU) 의존도를 낮추기 위한 실증에 나선다.
동서발전은 지난 18일 울산 본사에서 퓨리오사에이아이, 코난테크놀로지와 '국산 AI 기반시설 구축 및 실증을 위한 업무협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 국가 AI 기반시설의 중요성이 커지는 가운데 외산 GPU 중심의 AI 운영 환경에서 벗어나 국산 신경망처리장치(NPU)와 대규모 언어모델(LLM)을 활용하기 위해 마련됐다.
각 기관은 앞으로 ▲국산 NPU 및 LLM 기반 AI 환경 구축·실증 ▲국산 AI 기반시설 성능 최적화 및 안정성 검증 ▲AI 활용 모델 확대 ▲AI 기술 공동 연구 및 교류 등을 추진한다.
특히 퓨리오사에이아이의 국산 AI 반도체 기술과 코난테크놀로지의 LLM 기술을 융합해 산업 현장 적용 가능성을 공동으로 검증할 계획이다.
권명호 동서발전 사장은 "국내 기업의 우수한 기술이 산업 현장에서 검증되고 세계 시장으로 확산될 수 있도록 지원하는 것은 공기업의 중요한 역할"이라며 "이번 협약이 외산 중심의 AI 운영 환경을 국산 기술 중심으로 전환하는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com