남동발전, 민관 협력으로 '발전 AX' 전환 속도전

AI 핵심 요약beta
- 한국남동발전이 19일 발전 AX 대전환 위해 산·학·공 MOU를 체결했다
- 이번 협약으로 4개 기관은 발전 AX 과제 발굴, 기술교류, 실증 및 데이터 활용에 협력한다
- 각 사의 ICT·설비·데이터 역량을 남동발전 운영노하우와 결합해 발전소 전 영역 AI 적용에 속도를 낸다
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한전KDN·두산에너빌리티 맞손
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국남동발전이 민관 협력을 바탕으로 발전소 운전·정비·제어 전 영역에 인공지능(AI)을 도입하는 '발전 AX(AI Transformation)' 대전환에 속도를 낸다.
남동발전은 지난 19일 본사 대회의실에서 한전KDN, 두산에너빌리티, 비앤에프테크놀로지와 '발전 AX 선도모델 발굴 및 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 정부의 산업 AX 가속화 정책에 맞춰 발전소 전 영역에 AI 기술을 적용하고, 민관 협력 기반의 혁신 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 4개 기관은 ▲발전 AX 과제 기획·발굴 ▲정기 기술 세미나 및 워크숍 등 기술 교류 ▲현장 실증 및 기술 검증 협력 ▲데이터 활용 및 테스트베드 제공 등 4대 분야에서 협력한다.
특히 한전KDN의 ICT 인프라 운영 역량, 두산에너빌리티의 설비·제어 및 AX 기술력, 비앤에프테크놀로지의 실시간 운영 데이터 관리·분석 및 이상 탐지 기술을 남동발전의 발전소 운영 노하우와 결합한다는 점에서 의미가 크다.
이영기 남동발전 안전기술부사장은 "발전 AX의 전면적 혁신은 더 이상 선택이 아닌 발전사업의 경쟁력을 좌우할 핵심 과제"라며 "이번 협약은 과제 기획부터 인프라 공유까지 전 과정을 함께하는 실질적 협력의 출발점이자 AX를 선도하는 마중물이 될 것"이라고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com