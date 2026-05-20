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주거난 커지자 월세 세액공제 확대 논의…年1000만원 기준 상향되나

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 정부 출범 후 20일 서울 전세 매물 감소와 월세 전환이 가속화했다
  • 월세 세액공제는 공제 한도와 소득 기준이 수도권 임대료·주거비 현실을 따라가지 못한다는 비판이 커졌다
  • 정치권은 공제 대상·한도·공제율 확대 논의를 벌이는 가운데 세제 전문가들은 과도한 세금 개입에 신중론을 제기했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 전월세 매물 부족…월세 매물 18.5% 감소
정치권서 월세 세액공제 한도·공제율 개편 논의
"부동산 정책을 세제정책으로 푸는 것 신중해야"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 전세 매물 감소와 월세 전환이 가속화하면서 월세 세액공제 제도가 시장 현실을 따라가지 못하고 있다는 지적이 나온다.

특히 이재명 정부 부동산 정책으로 주거 형태가 월세 중심으로 이동하고 있지만, 공제 기준과 한도는 수년째 큰 변화가 없어 세제 체계도 재정비가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

20일 업계에 따르면, 서울 주택시장에서는 전세보증금 상승과 매물 감소 영향으로 실수요자의 주거 부담이 커지고 있다. 특히 이재명 정부의 부동산 수요 억제 정책이 잇따라 발표되면서 임대인들은 보유세 부담을 줄이고자 전세를 월세로 전환하는 경우가 많아져 전세의 월세화 기조가 이어지고 있다.

부동산 빅데이터 업체인 아실의 통계를 보면 전날 기준 서울 아파트 매물은 총 9만5480건으로 집계됐다. 이 중 매매는 6만2910건, 전세는 1만7018건, 월세는 1만5552건이었다. 1년 전과 비교하면 전세(2만5929건)는 34.3%, 월세(1만9099건)는 18.5% 각각 감소했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 14일 오후 서울 여의도 TP타워에서 바라본 서울 도심 아파트. 2026.04.14 khwphoto@newspim.com

월세 중심의 임대차 구조 변화는 정부 통계에서도 확인된다. 국토교통부 주택통계에 따르면, 올해 1분기(1~3월) 서울 임대차 거래 가운데 보증부월세와 반전세를 포함한 월세 비중은 70.5%로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 6.2%p 상승한 수준이다.

아파트 시장에서도 월세화 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다. 서울 아파트 임대차 거래 중 월세가 차지하는 비중은 50.8%로 절반을 넘어섰다. 지난 2024년 42.5%, 2025년 42.6% 수준이던 월세 비중은 올해 들어 큰 폭으로 상승한 것이다. 특히 청년층과 서민층 주거 비중이 높은 비아파트 시장에서는 월세 비중이 79.4%까지 확대됐다.

문제는 임대차 시장의 월세화가 가속화하는 반면 세제는 여전히 과거 전세 중심 주거 구조에 머물러 있어 정책과 시장 간 괴리가 커지고 있다는 점이다.

현행 월세 세액공제는 무주택 세대주인 근로소득자를 대상으로 적용한다. 총급여 5500만원 이하 근로소득자(종합소득금액 4500만원 초과자 제외)는 연간 월세액에 대해 17%의 세액공제를 받을 수 있다. 총급여 5500만원 초과~8000만원 이하 근로소득자(종합소득금액 7000만원 초과자 제외)는 15% 공제율을 적용받는다. 공제 한도는 연간 월세액 1000만원까지다.

제도 도입 당시에는 실질적인 지원 효과가 있다는 평가를 받았지만 최근 수도권 임대료 상승 속도를 감안하면 체감도가 떨어진다는 지적이 나온다. 이미 서울 주요 지역에서는 보증금 수천만원에 월세 100만~150만원 수준 계약도 적지 않다. 월세 100만원이면 연간 부담액은 1200만원, 월세 150만원이면 1800만원 수준까지 올라간다. 월세가 100만원만 넘어도 이미 공제 한도를 초과하는 셈이다.

[AI 일러스트=이정아 기자]

특히 맞벌이 가구나 청년층의 경우 소득 기준도 현실과 괴리가 있다는 목소리가 나온다. 소득이 기준을 조금만 초과해도 공제 대상에서 제외되는 사례가 적지 않기 때문이다. 주거비 부담이 증가하는 상황에서 세액공제 기준은 과거 수준에 묶여 있다는 것이다.

이에 세액공제 한도를 단순히 높이는 수준을 넘어 실제 주거비 부담과 연계한 지원 체계 개편이 필요하다는 지적도 나온다.

정치권에서도 관련 논의가 본격화하는 분위기다. 오는 6월 3일 지방선거를 앞두고 주거비 부담 완화가 주요 정책 의제로 떠오르면서 여야도 경쟁적으로 관련 공약을 내놓고 있다.

국민의힘은 지방선거 공약으로 월세 세액공제 확대 방안을 제시했다. 구체적으로 세액공제 적용 대상은 현행 총급여 8000만원 이하에서 9000만원 이하로 확대하고, 연간 공제 한도도 1000만원에서 2000만원으로 상향하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 공제율도 최대 22%까지 확대하고 관리비 일부를 공제 대상에 포함하는 방안도 검토하고 있다.

다만 세제 전문가들은 월세 세액공제 확대에 대해 우려의 목소리를 내비쳤다. 김우철 서울시립대 세무학과 교수는 "우리나라 소득세의 실효세율은 주요 국가에 비해 낮은 수준"이라며 "월세 세액공제 개편을 검토할 순 있으나 신중해야 한다"고 말했다.

안창남 강남대 세무학과 교수도 "부동산 정책을 위한 과도한 세금 개입은 하지 말아야 한다"며 "세금은 세금으로만 존재해야 한다"고 조언했다.

plum@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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