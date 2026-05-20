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뉴욕증시, 미 국채 금리 부담에 하락 마감…S&P500 3일 연속 내림세

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  • 미 뉴욕증시는 19일 미 국채금리 급등에 일제 하락했다
  • 10년물·30년물 국채 금리가 각각 1년·19년래 최고치로 오르며 인플레·연준 추가 긴축 우려가 커졌다
  • 엔비디아 실적 발표를 앞두고 AI·반도체 업종 영향이 주목되는 가운데 유가·금리 고공행진에 시장 불안이 확대됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

30년물 금리 19년래 최고치에 '본드 비질란테' 경고
20년물 입찰 엔비디아 실적 주목

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 19일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 미국 10년물 국채 금리가 1년 만에 최고치로 치솟고 30년물 수익률이 19년래 최고치로 오르면서 투자자들은 불안감에 휩싸였다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 322.24포인트(0.65%) 내린 4만9363.88에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 49.44포인트(0.65%) 밀린 7353.61을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 220.02포인트(0.84%) 하락한 2만5870.71에 마감했다. S&P500지수와 나스닥 지수는 이날까지 3일 연속 내림세를 이어갔다. 

미 국채 수익률 급등은 주식시장 심리를 억누르고 있다. 이날 10년물 국채 금리는 인플레이션 기대 상승에 힘입어 3거래일 연속 올라 한때 4.687%까지 치솟아 지난해 1월 이후 최고치를 기록했다. 30년물 국채 금리도 5.197%까지 치솟아 19년 만의 최고치를 가리켰다.

프라임 캐피털 파이낸셜의 윌 맥거프 최고투자책임자(CIO)는 "지금 본드 비질란테가 가동되고 있다"며 "모두가 에너지 가격이 계속 높게 유지될 것으로 보고 있으며 이는 인플레이션이 정책 대응에서 다소 뒤처지는 결과로 이어질 수 있다"고 분석했다.

본드 비질란테란 정부의 재정 정책이나 통화 정책에 불만을 표시하기 위해 국채를 매도하는 투자자들을 일컫는 용어다. 이들의 매도세는 금리 상승을 야기해 정부와 중앙은행에 정책 방향 전환을 압박하는 효과를 낸다.

미국과 이란이 이렇다 할 합의를 도출하지 못하고 있는 점 역시 유가를 높은 수준에서 머물게 하며 인플레이션 우려를 계속 자극하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란의 새 평화 제안에 따라 이날로 예정된 군사 공격을 보류했다고 밝힌 데 이어 이날 미국이 다시 이란을 공격해야 할 수도 있다면서도 이란이 합의를 구걸하고 있다고 말했다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.20 mj72284@newspim.com

JD 밴스 부통령은 미국과 이란이 협상에서 많은 진전을 이뤘으며 양측 모두 군사 작전 재개를 원하지 않는다고 밝혔다.

다만 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 89센트(0.82%) 내린 107.77달러에 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 82센트(0.73%) 하락한 111.28달러를 기록했다.

로젠블랫 시큐리티스의 마이클 제임스 주식 영업·거래 상무는 "휴전과 관련해 실질적인 것이 진행되고 있다고 믿게 할 만한 건설적인 움직임이 없다"며 "이런 전선에서 아무것도 일어나지 않는 한 유가는 높은 수준을 유지하고 채권 금리도 높은 수준을 유지하며 시장의 불안 수준은 점점 높아지고 있다"고 진단했다.

트레이더들은 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성을 더욱 높게 반영하기 시작했다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 오는 12월 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 금리 인상 확률은 41.7%를 기록했다. 50bp 인상 확률은 일주일 전 4.7%에서 15.7%로 치솟았다.

오는 20일 발표되는 연준의 직전 정책 회의록에서 완화 편향에서 중립 입장으로 전환하려는 정책 입안자들의 지지 정도가 어느 정도였는지 단서가 나올 전망이다.

나티시스 인베스트먼트 매니저 솔루션의 개럿 멜슨 포트폴리오 전략가는 "금리가 분명히 핵심 화두"라며 "금리 수준이 문제가 아니라 변화 속도가 문제다. 시장은 천천히 꾸준한 상승은 감당할 수 있지만 이런 계단식 상승은 시장에 소화불량을 야기하는 경향이 있다"고 지적했다.

인공지능(AI) 칩 선두주자 엔비디아는 20일 장 마감 후 분기 실적을 발표한다. 시가총액 세계 1위 기업의 성과는 AI 기반 수요가 반도체 전반의 높은 밸류에이션을 정당화할 만큼 강력한지를 보여주는 핵심 지표로 주목된다.

제임스 상무는 "투자자들이 이미 화요일부터 엔비디아 실적에 대비하고 있다"며 "엔비디아 실적이 전체 시장과 반도체 섹터에 영향을 미칠 것"이라고 예상했다.

방어주인 헬스케어 업종은 1.09% 오르며 가장 강했다. 개별 종목으로는 마벨 테크놀로지는 4.34% 상승했으며 샌디스크는 3.77% 상승했다. 마이크론 테크놀로지도 2.52% 전진했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.63% 오른 18.11을 가리켰다.

mj72284@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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