퓨쳐켐, 전립선암 치료제 'FC705' 미국 임상 2a상 투여 완료

AI 핵심 요약beta
- 퓨쳐켐이 13일 전립선암 치료제 Lu-177 FC705의 미국 임상 2a상 마지막 환자 투여를 8일 완료했다고 밝혔다.
- 글로벌 치료제와 유사 디자인으로 서구권 환자 대상 유효성·안전성 데이터를 확보했다.
- 임상 종료로 기술이전 등 상업화 전략을 구체화하며 올해 하반기 결과 발표를 앞두고 있다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 방사성의약품 전문기업 퓨쳐켐이 전립선암 치료제 'Lu-177 FC705'의 미국 임상 2a상 마지막 환자 투여를 지난 8일 완료했다고 13일 밝혔다. 이번 임상 종료로 향후 글로벌 상업화 가능성에 대한 검증이 본격화될 전망이다.
이번 미국 임상은 글로벌 시장에서 상용화된 치료제와 유사한 임상 디자인을 채택했다. 이는 향후 글로벌 제약사들이 데이터 유효성을 검토하는 과정에서 직접 비교가 가능하도록 하기 위한 설계다. 퓨쳐켐 관계자는 "동일한 기준에서 FC705의 종양 섭취율과 안전성 데이터가 확보될 경우 글로벌 경쟁력을 갖춘 치료 옵션으로 평가받을 수 있을 것"이라고 설명했다.
또 이번 임상은 서구권 환자를 대상으로 유효성과 안전성 데이터를 확보했다는 점도 주요 성과로 꼽힌다. 회사 측은 이를 기반으로 향후 기술이전(L/O) 협상 과정에서 인종 간 차이에 대한 불확실성을 줄이고 객관적인 비교 가능성을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.
전립선암은 미국 남성 암 발생률 1위 질환으로, 2026년 기준 연간 신규 환자가 약 33만 명에 달하는 대규모 시장이다. FC705는 기존 치료제보다 낮은 투여량으로 종양 결합 효율을 높여 부작용은 줄이고 치료 효과는 유지하는 것을 목표로 개발 중이다.
퓨쳐켐 관계자는 "이번 임상 2a상 종료는 FC705 글로벌 개발 전략의 주요 분기점"이라며 "임상 데이터 분석을 통해 기술이전을 포함한 상업화 전략을 구체화할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "올해 하반기 탑라인 및 임상 결과 발표를 계기로 기업 가치에 대한 시장 평가가 본격화될 것"이라고 덧붙였다.
eoyn2@newspim.com