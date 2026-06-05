데이터센터 지방분산 시험대…3959억 투입 '장성 데이터센터', 절차 간소화 추진

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비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 개최

광주연구개발특구 내 데이터센터 건설·운영

공공자금이 마중물 역할, 민간 자본이 대부분을 조달

지역 산업 AI 전환·첨단기업 유치 필요 기반 확보

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 전남 장성 첨단 데이터센터 사업에 속도를 내기로 했다. 지방자치단체 출자에 필요한 지방재정 투자심사 절차를 단축해 통상 1년 가까이 걸리는 사전 절차를 3개월 안팎으로 줄이겠다는 계획이다.

정부는 5일 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의를 열고 이 같은 내용을 포함한 '지역활성화 투자 펀드 7호 프로젝트 신속 추진 방안'을 논의했다고 밝혔다.

이번 7호 프로젝트는 전남 장성 첨단 데이터센터 사업이다. 해당 프로젝트는 광주연구개발특구 내 전남 장성군 남면 삼태리 첨단 3지구 약 9705평 부지에 데이터센터를 건설·운영하는 내용을 담고 있다.

전남 장성 첨단 데이터센터 조감도[제공=기획예산처]

사업은 공공자금이 마중물 역할을 하고 민간 자본이 대부분을 조달하는 구조로 짜였다. 지역활성화 투자 펀드는 정부 등이 조성한 모펀드를 바탕으로 자펀드를 만들고, 자펀드와 민간투자자, 지자체가 프로젝트 특수목적법인(SPC)에 투자하는 방식이다.

2024년과 2025년에는 각각 3000억원 규모의 모펀드가 조성됐고, 올해는 2000억원 규모의 모펀드가 만들어졌다. 3년간 조성되는 모펀드는 총 8000억원 규모다.

사업은 이미 착공했다. 모펀드 운용사인 한국성장금융투자운용은 지난해 11월 해당 사업을 '지역활성화 투자 펀드 7호 프로젝트' 투자 대상으로 선정했다. 이후 같은 해 12월 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 약정 등을 거쳐 올해 2월 착공했다. 지난 4월 말 기준 공정률은 9.21%다.

장성 데이터센터는 수전용량 26메가와트(MW) 규모로 조성된다. 완공 후에는 클라우드 서비스 사업자 등에 임대하고, 전력·항온항습 등 부대서비스도 제공한다. 총사업비는 3959억원이다. 자본금 1000억원, 대출금 2959억원이 투입된다. 전남도는 48억원, 장성군은 32억원 등 자본금 중 80억원을 출자할 계획이다.

다만 프로젝트 추진 '속도'가 쟁점으로 떠오르고 있다. 전남도와 장성군은 주주협약과 대출약정, 펀드 투자 가이드라인에 따라 2027년 2월 초까지 프로젝트 SPC에 80억원을 출자해야 한다.

하지만 지자체가 출자자로 참여하기 위해서는 지방재정법상 타당성 조사와 투자심사, 지방의회 설득, 예산 배정 등 절차를 거쳐야 한다. 이 과정에 상당한 시간이 소요돼 지역활성화를 위한 이른바 '골든타임'을 놓칠 수 있다는 게 정부 측 설명이다.

기획예산처 관계자는 "지자체가 출자자로 참여하려면 타당성 조사와 투자심사 등 사전 절차를 거쳐야 하고, 이후 의회 설득과 예산 배정에도 시간이 걸린다"며 "통상 11~12개월 걸리는 절차가 경제관계장관회의 의결과 전문기관 검토, 행정안전부 협의면제를 거치면 3개월 정도까지 단축될 수 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다.2026.06.04 gdlee@newspim.com

정부는 이번 프로젝트에 면제 트랙을 적용할 방침이다. 경제관계장관회의 의결 이후 지방행정연구원 등 전문기관 검토를 거쳐 행안부가 협의면제 결정을 통보하는 방식으로 진행될 전망이다.

장성 데이터센터는 2027년 12월 준공을 목표로 한다. 이후 3개월간 안정화 기간을 거쳐 2028년 3월 운영을 시작할 예정이다. 준공 뒤에는 클라우드 서비스 사업자 등의 임차를 통해 본격 가동된다.

정부는 이번 사업이 지역 산업의 인공지능(AI) 전환과 첨단기업 유치에 필요한 기반으로 작동할 것으로 보고 있다. 수도권 중심의 데이터센터 입지를 지방으로 넓히는 효과도 기대하고 있다. 정부가 예상하는 생산 유발 효과는 8000억원, 고용 유발 효과는 약 3000명이다.

한편 정부는 장성 데이터센터 사업 외에도 다양한 지역에서 총 3조6000억원 규모의 8개 프로젝트를 선정했다. 민간 비중이 큰 만큼 공공성 확보 장치도 함께 설계됐다는 것이 정부 측 설명이다.

정부 관계자는 "지자체와 자펀드가 의사결정에 관여하고, 배당에서도 정부 측이 더 선순위에 있다"고 말했다.

지역활성화 투자 펀드 개요 [제공=기획예산처]

wideopen@newspim.com