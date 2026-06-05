"美 추가 관세 카드에도 對日 관세율 15% 상한 유지"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국 무역대표부(USTR)의 제이미슨 그리어 대표는 4일(현지시간) 일본을 포함한 60개 국가·지역에 새로 부과할 추가 관세와 관련해, 지난해 여름 체결된 미일 합의 내용을 준수하겠다는 방침을 밝혔다.

이에 따라 세금 부담의 상한을 15%로 설정하는 조치를 마련할 전망이라고 5일 니혼게이자이신문이 보도했다.

그리어 대표는 방문지인 프랑스 파리에서 "도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1년 동안 체결한 여러 무역 합의를 준수하고 싶다"고 명확히 말했다.

USTR은 지난 2일 60개 국가·지역이 강제노동 대책을 소홀히 하고 있다는 점에 대한 제재로, 미국 통상법 301조에 근거해 최대 12.5%의 추가 관세를 부과하는 방안을 발표했다. 일본에는 가장 높은 수준인 12.5%를 적용해야 한다고 제안한 상태였다.

미국과 일본은 2025년 여름, 기본 관세율과 이른바 '트럼프 관세'를 합한 총 관세율이 15%를 넘지 않도록 하는 데 합의했다. 미국은 또한 유럽연합(EU)과도 비슷한 합의를 체결했다.

예를 들어 미국의 기본 관세율이 5%인 제품의 경우, 새 추가 관세를 그대로 더하면 총 관세율은 17.5%가 되지만, 이를 15%로 제한하게 된다.

그리어 대표는 새 추가 관세와 각 국가·지역과의 무역 합의를 "양립시킬 방법이 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 그는 추가 관세의 세부 내용을 최종 결정할 때 일본과 EU 등에 대해서는 어떤 형태로든 경감 조치를 포함할 생각을 내비쳤다.

일본 정부 관계자에 따르면, 일본 측은 USTR이 새로운 추가 관세안을 마련하는 과정에서 사전에 미국 정부와 협의를 거듭해 왔다. 지난해 여름의 미일 합의를 지켜달라고 여러 차례 요청한 것으로 알려졌다.

아카자와 료세이 일본 경제산업상은 3일 엑스(X)에 올린 글에서, 2일(현지시간) 밤 하워드 러트닉 미국 상무장관과 온라인 회담을 갖고 "일본에 대해 지난해 합의를 초과하는 추가 관세가 부과되지 않을 것임을 미국 측에 확인받았다"고 밝혔다.

그는 "합의가 계속해서 견고하고 유효하다는 점을 재확인했다. 지난해의 합의는 변함이 없으며, 양국은 그 이행에 계속 전념하고 있다는 인식을 공유했다"고 설명하며 "일부 보도를 보고 우려하셨던 분들은 걱정하지 않으셔도 된다"라고 글을 맺었다.

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com