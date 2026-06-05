제테마, 경희대 약학대학 장학금 수여식 개최

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재학생 30명 본사 초청 산학 교류

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 에스테틱 전문기업 제테마가 5일 본사에서 경희대학교 약학대학 장학금 수여식을 개최하고 우수 학생들에게 장학금을 전달했다.

경희대학교 약학대학 출신인 김재영 제테마 회장은 2018년부터 모교 장학사업을 이어오고 있다. 제테마는 매년 1000만 원 규모의 장학금을 지원하고 있다.

올해 수여식은 장학생을 포함한 경희대학교 약학대학 재학생 30여 명을 본사로 초청해 산학 교류 프로그램을 함께 진행했다. 행사는 장학금 수여식을 시작으로 김재영 회장의 특별 강연, 연구소 투어, 회사 소개 및 직무 안내 순으로 진행됐다. 김 회장은 약학대학 졸업 후 창업에 이르기까지의 경험과 제테마의 성장 과정, 바이오 산업 전망 등을 공유했다.

[사진=제테마]

참가 학생들은 연구개발 현장을 둘러보고 실무자들과 질의응답을 통해 진로를 탐색하는 시간을 가졌다.

김 회장은 "후배들이 학문적 역량을 바탕으로 산업 현장을 폭넓게 경험하며 성장할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다고 생각한다"며 "앞으로도 미래 바이오 산업을 이끌 인재들이 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com