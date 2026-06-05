아리바이오, 일라이 릴리 AI 신약개발 플랫폼 '튠랩' 참여

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자체 통합 AI 플랫폼 'ARIDD'와 시너지 극대화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 아리바이오가 글로벌 제약사 일라이 릴리의 인공지능(AI) 신약개발 플랫폼에 합류하며 중추신경계(CNS) 치료제 개발 역량 강화에 나선다. 자체 AI 플랫폼과 릴리가 축적한 연구 데이터를 결합해 알츠하이머병 치료제 AR1001을 비롯한 신경퇴행성 질환 파이프라인의 개발 효율성과 성공 가능성을 높인다는 전략이다.

아리바이오는 릴리의 인공지능(AI) 신약개발 플랫폼 '릴리 튠랩(Lilly TuneLab)'에 공식 참여한다고 5일 밝혔다.

아리바이오 로고. [사진=아리바이오]

이번 참여를 통해 아리바이오는 10년 이상 축적해온 뇌신경과학 연구 역량과 데이터를 릴리의 차세대 예측 AI 모델과 결합하게 된다. 회사는 이를 바탕으로 신경과학 파이프라인 전반에서 데이터 기반 의사결정 역량을 강화하고, 질병의 근본적 개선을 목표로 하는 치료제 개발 효율성과 정밀도를 높인다는 계획이다.

릴리 튠랩은 일라이 릴리가 수십 년간 축적한 연구 데이터를 기반으로 학습된 AI·머신러닝 모델을 혁신 바이오 기업들이 활용할 수 있도록 구축한 신약개발 플랫폼이다. 약물동태(PK), 안전성, 전임상 연구 결과를 비롯해 수십만 개의 분자 구조로부터 도출된 데이터가 반영돼 있다.

참여 기업들은 이를 활용해 후보물질 발굴부터 개발 전 과정에 이르는 예측 기반 의사결정을 고도화할 수 있다.

특히 릴리 튠랩은 연합학습(Federated Learning) 기반으로 설계돼 참여 기업들의 데이터 자산과 프라이버시를 보호하는 것이 특징이다. 아리바이오는 자체 데이터를 외부로 이전하지 않고도 AI 모델의 예측 성능 향상에 기여하는 협업형 연구 생태계에 참여하게 된다.

정재준 아리바이오 대표는 "아리바이오는 신경퇴행성 질환 극복에 집중하며 임상·중개·기전 연구 전반에서 전문성과 방대한 데이터를 축적해왔다"며 "독자 프로그램을 통해 확보한 고품질 데이터셋은 AI 기반 신약개발을 구현할 수 있는 핵심 자산"이라고 말했다.

이어 "이번 릴리 튠랩 참여는 글로벌 수준의 AI·머신러닝 기술을 활용해 신경퇴행성 질환 치료제 개발의 패러다임을 바꿀 기회"라며 "자체 AI 플랫폼 ARIDD와 글로벌 협력 네트워크를 결합해 차세대 중추신경계(CNS) 치료제 개발을 더욱 가속화하겠다"고 밝혔다.

현재 아리바이오는 통합 AI 기반 신약개발 플랫폼 'ARIDD(AI-powered, Rapid and Integrated Drug Development)'를 자체 개발해 운영하고 있다. 해당 플랫폼은 다중기전 치료제 발굴에 최적화된 시스템으로, 알츠하이머병 치료제 후보물질 AR1001과 루이소체 치매 치료제 후보물질 AR1005 등 주요 파이프라인 개발에 활용되고 있다.

회사는 ARIDD와 릴리 튠랩의 결합을 통해 차세대 신약 후보물질 발굴, 기전 검증, 전임상 및 임상 전반에 걸친 신약개발 가치사슬의 효율성과 성공 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진하고 있다. 회사는 AI 기반 신약개발 역량과 중추신경계 파이프라인, 글로벌 협력 네트워크를 바탕으로 글로벌 바이오 플랫폼 기업으로의 성장을 본격화할 계획이다.

sykim@newspim.com