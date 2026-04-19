민형배 "여수세계섬박람회 5개월 앞…안전 중심 전면 점검 시급"

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교통·재난 대응 보완 촉구

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보인 민형배 국회의원은 2026 여수세계섬박람회를 5개월 앞두고 안전 중심의 전면 대응책 마련이 시급하다고 밝혔다.

민 의원은 19일 페이스북을 통해 "여수세계섬박람회는 전남·광주 통합특별시 출범 이후 첫 국제행사"라며 "해양 자원을 세계에 선보이는 자리인 만큼 철저한 준비와 시민 신뢰 확보가 필요하다"고 강조했다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=조은정 기자]

그는 최근 제기된 주행사장 준비 미흡, 간척지 임시시설 논란, 교통·편의시설 부족, 폐어구·폐선박 등 해양쓰레기 문제를 언급하며 "국제행사는 단 한 번의 방심으로 지역 이미지와 국가 신뢰를 훼손할 수 있다"고 지적했다.

이어 "이재명 대통령의 점검 지시와 김민석 국무총리의 현장 방문 등 중앙정부 대응이 이뤄지고 있다"며 "선거와 무관하게 후보들도 사전 점검에 집중해야 한다"고 말했다. 그러면서 "관람객 눈높이에서 현장을 점검하겠다"고 밝혔다.

민 의원은 관람객 이동 동선, 교통약자 편의, 배수시설, 그늘막과 쉼터, 해풍 대응 인프라 등을 점검 과제로 제시했다. 또한 태풍·집중호우 대비, 섬 이동 선박 안전, 기상 악화 시 대체 수송, 응급환자 이송 체계 등 재난 대응 시스템 구축 필요성도 강조했다.

주행사장 입지와 관련해서는 "2012 여수엑스포로 검증된 기존 전시관을 두고 간척지에 임시시설을 조성하는 방안은 재검토가 필요하다"며 "안전과 예산 효율을 고려해 기존 인프라 활용이 바람직하다"고 밝혔다.

민 의원은 "국제행사의 성패는 현장의 안전에 달려 있다"며 "직접 점검과 보완을 통해 첫 국제행사를 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com