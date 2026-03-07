전남도·행안부·광주시, 전남광주통합특별시 출범 협력 강화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도와 행정안전부, 광주시는 오는 7월 1일 '전남광주통합특별시' 공식 출범을 앞두고 단계별 준비 절차에 착수했다고 7일 밝혔다.
전날 정부서울청사에서 열린 첫 '전남광주통합특별시 출범준비회의'에는 김민재 행안부 차관, 황기연 전남도 행정부지사, 고광완 광주시 행정부시장이 참석했다.
행안부는 이날 회의에서 통합특별시 출범을 위한 단계별 이행안을 공유했으며 두 시·도는 준비 상황과 추진계획, 정부 차원의 지원 필요 사항 등을 논의했다.
이들은 6월 3일 지방선거 전까지 통합특별법 관련 시행령을 제정하고 조직·재정·자치법규 통합 등 핵심 출범 준비를 신속히 진행하기로 했다.
지방선거 이후 7월 1일 통합특별시 출범까지 새롭게 구성되는 최초 임시회에서 필수 조례안을 의결하고 대민 서비스와 주요 행정시스템을 중심으로 순차적 통합을 추진한다.
전남도는 추진 분야별로 실국 책임제를 도입하고 정책협의회와 자체 보고회를 병행해 추진 상황을 점검하며 쟁점 사항에 선제 대응할 계획이다.
정부는 '범정부 지방행정체제개편지원단' 내에 전담부서를 신설해 통합 절차 전반을 밀착 지원한다.
황기연 전남도 행정부지사는 "행정통합 실무 작업을 본격화해 도민 불편과 행정 공백이 발생하지 않도록 하겠다"며 "광주시와 행안부와의 긴밀한 협력을 통해 특별시 출범을 성공적으로 완수하겠다"고 말했다.
