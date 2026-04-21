LG화학, 투여 편의성 높인 성장호르몬 '유트로핀 에코펜' 출시

AI 핵심 요약beta
- LG화학이 21일 성장호르몬 '유트로핀' 신제품으로 카트리지 교체형 펜주사기 '에코펜'을 출시했다.
- 기존 일체형과 달리 카트리지를 교체해 펜을 반복 사용할 수 있으며 스프링 구동 방식으로 아이들도 쉽게 주사를 맞을 수 있다.
- 국내 최대 용량인 48IU 카트리지를 적용해 교체 주기를 늘리고 환자의 치료 부담을 줄였다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학은 성장호르몬 '유트로핀' 브랜드의 신규 제품으로 카트리지 교체형 펜주사기 '유트로핀에코펜48(이하 에코펜)'과 전용 주사액 '유트로핀카트리지주48IU'를 출시했다고 21일 밝혔다.
이번 제품은 성장치료를 받는 환아와 보호자의 치료 선택지를 확대하고 자가주사 환경을 개선하기 위해 개발됐다. 기존 일체형 제품인 '유트로핀에스펜주'와 달리, 사용자가 카트리지를 교체해 펜 디바이스를 반복 사용할 수 있다.
LG화학은 장기간 반복되는 주사 치료에서 디바이스를 심리적·물리적 부담을 줄이는 핵심 요소로 보고, 스위스 약물전달기기 기업 입소메드과 협력해 사용자 편의성 개선에 집중했다.
에코펜은 손으로 직접 압력을 가하는 방식이 아닌 스프링 구동 기반의 반자동 주입 방식을 적용했다. 이를 통해 작은 손의 아이들도 힘을 들이지 않고 일정한 압력으로 주사를 맞을 수 있도록 설계됐다. 주사 버튼 길이를 투여 용량과 관계없이 3mm로 고정해 주입 시 압력의 일관성을 유지하도록 했다.
주사기 본체는 반복 사용에 따른 내구성을 고려해 금속 소재로 제작됐다. 이와 함께 카트리지 잔량보다 많은 용량을 설정할 수 없도록 하는 '잔량 맞춤 용량 설정' 기능과 주입 과정에서 소리와 함께 진행 상태를 확인할 수 있는 기능, 실시간 잔량 확인 기능 등을 탑재했다.
LG화학은 국내 출시된 성장호르몬 제품 가운데 최대 용량인 48IU 카트리지를 적용해 교체 주기를 늘리고, 환자가 보다 간편하게 치료를 지속할 수 있도록 했다.
김성호 LG화학 스페셜티-케어 사업부장은 "유트로핀은 국내 성장호르몬 시장에서 축적된 경험과 데이터를 기반으로 성장해왔다"며 "더 쉽고 편리한 주사 환경을 통해 저신장 환아의 치료 부담을 줄이고 치료 지속성을 높이는 데 기여할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com