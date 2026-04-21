엑스큐어, 양자내성암호 적용 유심·이심 개발

AI 핵심 요약beta
- 엑스큐어가 21일 양자내성암호 기술 적용 유심과 이심 개발에 착수했다.
- 나오리스 퀀텀 프로토콜과 협력해 통신·금융 스마트카드에 PQC 기술 접목한다.
- 스마트폰·IoT 기기 등에 적용하며 글로벌 기업과 공동 연구를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엑스큐어가 양자내성암호(PQC) 기술을 적용한 유심(USIM)과 이심(eSIM) 개발에 착수했다.
21일 회사는 나오리스 퀀텀 프로토콜과 협력해 기존 통신·금융 스마트카드 사업에 PQC와 분산 합의 검증 기술을 접목할 계획이다.
엑스큐어는 유심칩 운영체제 원천기술과 자체 사물인터넷(IoT) 이심 기술을 보유하고 있으며, 국내 이동통신 3사에 누적 6천만장 이상의 유심칩을 공급한 경험이 있다.
개발 방식은 내부 보안 마이크로컨트롤러와 암호화 엔진을 활용해 개인키를 생성하고 보관한다. 양자내성 디지털서명 알고리즘을 적용해 단말 인증과 합의 메시지 서명에 참여하며, 유심이 하드웨어 기반 신뢰점 역할을 한다. 단말의 신뢰실행환경(TEE), 운영체제, 네트워크 서버가 연산을 분담하는 구조다.
이 기술이 적용되면 스마트폰, 차량, 산업용 IoT 기기, 웨어러블 기기 등 다양한 단말이 검증 가능한 보안 주체로 확장될 수 있다. 회사는 글로벌 기업과 국내외 통신 보안 연구기관과 공동 연구 및 기술 검증을 진행 중이다.
dconnect@newspim.com