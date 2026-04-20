미래에셋증권, 임직원 가족 대상 '패밀리 페스티벌' 진행

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"회사 탐방과 사회공헌 활동, 문화 체험 결합"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 지난 18~19일 서울 중구 미래에셋센터원에서 임직원 가족 대상 '미래에셋증권 패밀리 페스티벌'을 개최했다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 지난해 상반기 시작된 미래에셋증권 패밀리 페스티벌은 이번에 3회를 맞았으며, 약 530명의 임직원과 가족이 참여했다.

지난 18일 '미래에셋증권 패밀리 페스티벌'에 참석한 임직원 가족들이 미래에셋센터원에서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=미래에셋증권]

행사는 발달장애인으로 구성된 오케스트라의 공연과 업사이클링 키보드 키링 제작, 업사이클링 볼펜 꾸미기 등으로 구성됐다. 로봇축구, VR 체험, 비행 시뮬레이터 등 미래 기술 체험 프로그램과 미디어 스튜디오에서 아나운서 체험, 버츄얼 스튜디오 체험 등도 진행됐다.

행사에 참여한 한 직원은 "아이와 함께 다양한 체험과 공연을 즐기며 회사에 대해 자연스럽게 이해할 수 있었고 사회공헌 활동까지 함께할 수 있어 더욱 의미 있었다"고 말했다.

미래에셋증권 관계자는 "임직원 가족이 회사의 문화와 가치를 직접 체험할 수 있도록 프로그램을 구성했다"며 "앞으로도 가족 참여형 프로그램과 사회공헌 활동을 지속 확대할 계획"이라고 전했다.

한편 미래에셋증권은 '한강 미래에셋증권 숲가꾸기' 등 가족 참여형 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 지속 실천하고 있다.

rkgml925@newspim.com