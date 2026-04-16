미래에셋증권, 1분기 퇴직연금 4조 신규 유입…"전 금융권 유일"

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DC·IRP 적립금 규모 36조7767억원으로 1위 차지

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 올해 1분기 기준 전 금융권에서 유일하게 4조원 규모의 퇴직연금 적립금이 신규 유입됐다고 밝혔다.

16일 금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면 2026년 1분기 전체 퇴직연금 시장으로 유입된 신규 자금은 11조9000억원이다. 이 중 약 36.4%에 해당하는 4조3426억원이 미래에셋증권에 유입됐다.

미래에셋증권 로고. [사진=미래에셋증권]

미래에셋증권은 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 적립금 규모에서도 전 금융권 1위를 기록했다. 같은 기간 미래에셋증권의 DC·IRP 합산 적립금은 36조7767억원이다.

미래에셋증권은 지난달 말 기준 증권 업권 최초로 연금 자산 64조원을 넘어섰다. 또한 회사는 고용노동부가 주관하는 퇴직연금 사업자 평가에서도 4년 연속 우수사업자로 선정된 바 있다.

미래에셋증권 관계자는 "이번 결과는 미래에셋증권을 믿고 노후를 맡겨주신 고객님들이 만들어낸 성과"라며 "고객 한 분 한 분의 은퇴 이후가 더 풍요로울 수 있도록 운용 역량과 서비스 체계를 끊임없이 고도화해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com