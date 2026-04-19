'곡우' 20일, 대구.경북 '풍년 예고' 5mm 비....21일, '쌀쌀'

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기상청, 20~21일 황사 영향...건강 유의

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '본격적인 한 해 농사가 시작된다'는'곡우(穀雨)'인 20일 대구와 경북에는 풍년을 예고하는 비가 내리겠다. 예상강수량은 5mm 미만으로 관측됐다.

기상청은 "비가 오는 지역을 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다며 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의할 것"을 당부했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 본격적인 한 해 농사가 시작된다는 '곡우'인 20일, 대구와 경북권에는 풍년을 예고하는 비가 내린다.2026.04.19 nulcheon@newspim.com

특히 내일 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 이튿날인 21일 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 전날(20일)보다 5~10℃가량 낮겠고, 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 안팎으로 크겠다. 급격한 기온 변화로 인한 건강 관리에 유의해야 한다.

대구와 경북을 포함한 전국 대부분 지역에서는 20~21일, 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

기상청은 특히 20일 밤부터 경북 북부 동해안과 경북 북동 산지에는 바람이 순간 풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다며 앞으로 발표하는 기상 정보를 참고할 것을 주문했다.

또 동해상에는 20일, 바다 안개가 끼는 곳이 있겠다. 조업이나 항해 선박은 유의해야 한다.

기상청은 "고비사막의 황사 발원지에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 남동쪽으로 이동하고 있다"며 "이 황사는 서해상을 거쳐 한반도 상공을 지나가면서 20일~21일, 우리나라는 황사의 영향을 받을 가능성이 있겠다며 건강 관리에 유의할 것을 당부했다.

대구와 경북의 20일 기온은 10도~24도 분포를 보이겠다.

대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 14도, 경북 봉화·안동 10도, 상주·구미·영천 12도, 울진·포항은 14도 분포를 보이겠고 낮 기온은 대구 23도, 경북 봉화 18도, 문경 20도, 안동·의성·울진 22도, 영천·경주·포항은 24도로 관측됐다.

nulcheon@newspim.com