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[프로축구] 이랜드, 4연승으로 '2위' 수원 맹추격…파주 시즌 4승째

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  • 서울 이랜드가 19일 안산전에서 2-0 승리하며 4연승 질주했다.
  • 임지민 자책골과 변경준 중거리 슛으로 2위 수원과 격차 좁혔다.
  • 파주가 성남전 1-0 승리, 충남아산-전남 2-2 무승부, 화성-김포 2-2 비겼다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=3위 서울 이랜드가 4연승을 질주하며 2위 수원 삼성과 격차를 좁혀갔다.

서울 이랜드는 19일 안산 와스타디움에서 열린 안산 그리너스와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 원정 경기에서 2-0으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 강현제가 속한 서울 이랜드가 19일 안산 와스타디움에서 열린 안산 그리너스와 경기에서 2-0으로 승리했다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

이날 승리로 이랜드는 지난달 29일 대구 원정경기부터 4연승을 질주 중이다. 순위는 여전히 3위(5승 1무 2패·16점)지만 2위 수원(6승 1무 1패·승점19)과 격차가 1경기밖에 나지 않는 상황이다. 게다가 김도균 감독 부임 후 처음으로 4연승을 기록했다.

이랜드의 이날 경기는 쉽지만은 않았다. 전반 38분 백지웅이 골을 넣었지만, 오프사이드 판정으로 득점이 취소됐다. 6분 뒤 페널티박스 정면에서 김현이 강현제의 백패스를 오른발로 감아차 골망을 흔들었다. 그러나 김현의 위치가 오프사이드 판정이 나면서 득점으로 인정되지 않았다.

공격을 이어간 이랜드는 후반 15분 에울레르의 크로스가 임지민의 몸을 맞고 골문으로 들어가며 첫 골을 기록했다. 임지민의 자책골로 기록됐다. 또 후반 27분에는 변경준이 강력한 중거리 슛을 성공시키며 2-0으로 승리를 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 최범경이 19일 탄천종합운동장에서 열린 성남 FC와 경기에서 골을 넣었다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

같은 시각 탄천종합운동장에서 파주 프런티어가 성남FC를 1-0으로 제압했다. 파주는 후반 41분 보르하 바스톤의 슛이 상대 골키퍼 이광연을 맞고 나왔다. 최범경이 이를 놓치지 않고 밀어 넣으며 득점했다. 파주는 이날 승리로 5위(4승 4패·승점 12)를 기록했다. 

6경기 만에 임관식 감독과 결별한 충남아산FC는 이날 충남 아산 이순신종합운동장에서 열린 전남 드래곤즈와 경기에서 2-2로 승부를 가리지 못했다. 충남아산은 데니손과 나임, 전남은 호난과 발디비아 등 외국인 선수들이 골망을 흔들었지만 승패를 가리지 못했다.

이날 경기로 충남아산은 4경기 무패를 이어가며 8위(3승 2무 2패·승점 11), 전남은 7경기 무승으로 14위(1승 2무 5패·승점 5)에 자리했다.

화성종합경기타운에서 열린 화성FC와 김포FC는 2-2 무승부로 경기를 마쳤다. 승점 1점씩 나눠지면서 화성은 11위(2승 3무 3패·승점 9), 김포는 6위(3승 3무 1패·승점 12)가 됐다.

willowdy@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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