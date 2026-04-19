[프로축구] 이랜드, 4연승으로 '2위' 수원 맹추격…파주 시즌 4승째

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=3위 서울 이랜드가 4연승을 질주하며 2위 수원 삼성과 격차를 좁혀갔다.

서울 이랜드는 19일 안산 와스타디움에서 열린 안산 그리너스와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 원정 경기에서 2-0으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 강현제가 속한 서울 이랜드가 19일 안산 와스타디움에서 열린 안산 그리너스와 경기에서 2-0으로 승리했다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

이날 승리로 이랜드는 지난달 29일 대구 원정경기부터 4연승을 질주 중이다. 순위는 여전히 3위(5승 1무 2패·16점)지만 2위 수원(6승 1무 1패·승점19)과 격차가 1경기밖에 나지 않는 상황이다. 게다가 김도균 감독 부임 후 처음으로 4연승을 기록했다.

이랜드의 이날 경기는 쉽지만은 않았다. 전반 38분 백지웅이 골을 넣었지만, 오프사이드 판정으로 득점이 취소됐다. 6분 뒤 페널티박스 정면에서 김현이 강현제의 백패스를 오른발로 감아차 골망을 흔들었다. 그러나 김현의 위치가 오프사이드 판정이 나면서 득점으로 인정되지 않았다.

공격을 이어간 이랜드는 후반 15분 에울레르의 크로스가 임지민의 몸을 맞고 골문으로 들어가며 첫 골을 기록했다. 임지민의 자책골로 기록됐다. 또 후반 27분에는 변경준이 강력한 중거리 슛을 성공시키며 2-0으로 승리를 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 최범경이 19일 탄천종합운동장에서 열린 성남 FC와 경기에서 골을 넣었다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

같은 시각 탄천종합운동장에서 파주 프런티어가 성남FC를 1-0으로 제압했다. 파주는 후반 41분 보르하 바스톤의 슛이 상대 골키퍼 이광연을 맞고 나왔다. 최범경이 이를 놓치지 않고 밀어 넣으며 득점했다. 파주는 이날 승리로 5위(4승 4패·승점 12)를 기록했다.

6경기 만에 임관식 감독과 결별한 충남아산FC는 이날 충남 아산 이순신종합운동장에서 열린 전남 드래곤즈와 경기에서 2-2로 승부를 가리지 못했다. 충남아산은 데니손과 나임, 전남은 호난과 발디비아 등 외국인 선수들이 골망을 흔들었지만 승패를 가리지 못했다.

이날 경기로 충남아산은 4경기 무패를 이어가며 8위(3승 2무 2패·승점 11), 전남은 7경기 무승으로 14위(1승 2무 5패·승점 5)에 자리했다.

화성종합경기타운에서 열린 화성FC와 김포FC는 2-2 무승부로 경기를 마쳤다. 승점 1점씩 나눠지면서 화성은 11위(2승 3무 3패·승점 9), 김포는 6위(3승 3무 1패·승점 12)가 됐다.

willowdy@newspim.com